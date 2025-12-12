Sant Adrià reclama protagonismo con Inditex, las Tres Xemeneies y el fin de Tersa: “Queremos ser la capital del Besòs”

Sant Adrià de Besòs, la ciudad de unos 39.000 habitantes pegada a Barcelona, afronta cinco años que han de ser claves para lo que su alcaldesa, Filo Cañete, define como la culminación de la transformación de la localidad tras la recuperación del litoral con las Olimpiadas y la construcción del puerto y el campus universitario en torno al Fòrum. Ahora los principales reclamos son la futura llegada de las oficinas de Inditex y el complejo de la industria audiovisual que se idea en el nuevo barrio de las Tres Xemeneies. Se suman otros cuatro grandes proyectos con los que Sant Adrià viene a reclamar protagonismo en el área metropolitana, con la inversión de más de 100 millones de euros en La Mina inclusive. A ese paquete que pretende cambiar el relato de una población cuya historia a menudo se ha visto mal condicionada por su vecindad con la capital, bien puede añadirse las expectativas de que la incineradora de basura de Tersa se cierre y se traslade fuera del municipio, una aspiración con la que el ayuntamiento se muestra optimista.

Con esos planes en perspectiva dentro de la ciudad más otros en las inmediaciones que confluyen con el río Besòs, “Sant Adrià está cogiendo ahora centralidad en el área metropolitana”, sostuvo Cañete en una audiencia pública abierta a los vecinos este jueves. “Queremos que el territorio del Besòs tenga un potencial en el área metropolitana importantísima y convertirnos en la capital del Besòs, tenemos las condiciones de que así pueda ser”, postuló la socialista.

La antigua central térmica de las Tres Xemeneies, en Sant Adrià de Besòs. / Zowy Voeten / EPC

En ese sentido, Cañete defendió que la localidad está “aprovechando” las “potencialidades y las oportunidades” económicas, de regeneración y nuevos servicios que emergen con la perspectiva de que la metrópolis crezca y se rehabilite en torno al Besòs. Afirmó que se procura que Sant Adrià sea una “ciudad que cree riqueza, lo que es importante para generar más servicios” para sus habitantes e, incluso, atraiga a personas de otros puntos del entorno de Barcelona. “No solo lo hacemos pensando en nosotros, sino que queremos que sea también un avance fuera de la ciudad”, deseó.

"Interés público enorme"

Cañete puso especial énfasis en el desembarco de Inditex y la mutación del entorno de las Tres Xemeneies en el ‘hub’ audiovisual, con inicio de obras en ambos casos hacia 2027. La alcaldesa recordó que el gigante textil ha permutado sus terrenos con Alcampo en Sant Adrià para que cuatro filiales de la firma gallega (Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties) erijan sus oficinas centrales, mientras que la cadena comercial edificará una tienda más reducida que la actual, sin galería comercial.

El bloque de la calle Venus, en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. / MANU MITRU / EPC

La alcaldesa indicó que, al margen de haber propiciado un acuerdo entre las dos grandes compañías, el consistorio ve un “interés público enorme” en la operación. Subrayó que conllevará la remodelación de una las vías principales de la población, la avenida de la Platja, y tramos de otras tres adyacentes. “También generará puestos de trabajo, economía e impuestos que revertirán en la ciudad y en la calidad de vida de la ciudadanía”, esgrimió Cañete. El ayuntamiento analiza qué ingresos puede reportarle Inditex.

Sobre la reconversión de las Tres Xemeneies en el llamado Catalunya Media City, Cañete insistió en el mismo propósito ambicioso que la Generalitat manifiesta. “Será un referente no solo en Catalunya y España, sino también a nivel de Europa, es de las actuaciones que, en los próximos años, nos pondrá en un punto de mira internacional”, aseguró. La edila agregó que se conversa con el Gobierno de España para descontaminar la franja de costa adyacente a la antigua central térmica: “Ganaremos espacio de litoral y conexión directa con Barcelona y Badalona, ahora es el único tramo de costa en Catalunya que está desconectado”.

La desembocadura del río Besòs, en Sant Adrià, con el agua refrigerada que Endesa expulsa en primer término. / JORDI COTRINA / EPC

Pisos y vías verdes

En cuanto a otros planes, la alcaldesa explicó que el ayuntamiento trata de desencallar la construcción de unas 140 pisos -con el objetivo de que al menos la mitad sean públicos y de protección oficial- y un auditorio en la antigua fábrica de cartón, en el límite con Santa Coloma de Gramenet. También aludió a la intención de levantar viviendas y atraer nueva actividad en la Via Trajana para que sea un “importante polo económico”.

A su vez, Cañete se refirió a proyectos que se traman en la frontera de Sant Adrià con Santa Coloma y Badalona. Por ejemplo, la creación de un “gran laboratorio de innovación urbana” en la masía de Can Rigalt o la posibilidad que el ayuntamiento estudia de presentarse con Badalona a la convocatoria del Pla de Barris de la Generalitat. Además, mencionó los fondos europeos para “dignificar” los bajos de la autopista C-31 entre Sant Adrià y Badalona. Debe ser un “proceso transitorio” hasta que a largo plazo se convierta en un “vial estructurador que no trinche las dos ciudades”, auguró.

Las plantas de ciclo combinado y la incineradora de Tersa, en Sant Adrià de Besòs. / JORDI OTIX / EPC

La Unión Europea también financiará en parte la renaturalización de la desembocadura del Besòs. Respondió que la existencia del ciclo combinado de Endesa en la zona no tiene por qué afectar a la recuperación del tramo final. “Es deseable que no esté pero no es incompatible”, dijo la socialista, que recalcó que la eléctrica planifica el cierre de sus instalaciones de aquí a 2040. Aparte, destacó que se trazan corredores verdes y vías pacificadas que conecten los barrios de Sant Adrià, que resulten “agradables para pasear” y acorten recorridos, en sintonía con el principio de “la ciudad de los cinco minutos”.

En cuanto a la planta de Tersa, Cañete se mostró confiada en que no se eternice en el municipio. “Estamos absolutamente en contra de que se consolide esta infraestructura industrial”, remarcó. En base a lo que prefiguran los planes de infraestructuras de la Generalitat, expresó que, “de todas las incineradoras de Catalunya, es la única que está en disposición de que no quede de forma estable”. “¿Cuándo será la reubicación? No será inmediata, pero hemos dado pasos, se está contemplando que no queremos que esté ni pueda permanecer y la fachada litoral que desarrollamos es una oportunidad”, alegó.