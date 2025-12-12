Reabre el centro comunitario de Barcelona que cerró tres años por un gas irritante que afectó a dos trabajadoras

El Centro de Vida Comunitaria de Trinitat Vella, en Barcelona, volverá a abrir a principios de 2026, tras estar tres años cerrado por las molestias respiratorias que presentaron dos trabajadoras a causa de la presencia de formaldehído. Lo ha anunciado este viernes la concejala de Salud, Marta Villanueva, junto al gerente del centro, Javier Pascual, donde ha afirmado que se trata de una buena noticia porque es un espacio que "debe estar lleno de vida".

El equipamiento se inauguró en marzo de 2022 con el objetivo de agrupar servicios sociales, cívicos y comunitarios en un mismo espacio, pero en enero de 2023 el ayuntamiento lo cerró de forma preventiva después de las molestias que sufrieron las trabajadoras.

Exterior del Centro de Vida Comunitaria de Trinitat Vella / Ajuntament de Barcelona

El estudio que se hizo detectó formaldehído en el aire interior del edificio y desde entonces se han desarrollado medidas técnicas y análisis para "garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios".

El formaldehído es un gas incoloro, con un olor fuerte y característico, que usa para fabricar materiales como muebles, pinturas o barnices. Cuando hay demasiado gas de este tipo concentrado en el aire, algunas personas pueden notar irritación de ojos, nariz o garganta; tos o dificultad para respirar y dolores de cabeza.

"Es un caso que solo hemos encontrado aquí y no tenemos referencias de otros espacios. Por ello hemos actuado bajo el principio de prudencia y esto nos ha llevado más tiempo, pero abriremos con todas las garantías", ha sostenido.

Centro de Vida Comunitaria de Trinitat Vella / Manu Gonzalez / BCN

Nueva pintura y ventilación

Pascual ha detallado que era el propio material del edificio el que generaba estas partículas y que, a lo largo de este tiempo, han buscado el método para rebajar su presencia a límites por debajo del que hay en el conjunto de la ciudad.

"Lo más efectivo ha sido implementar un sistema de pintura técnica que absorbe y disuelve los organismos y hemos revisado y cambiado el sistema de ventilación para evitar acumulaciones de aire no renovado", ha explicado.

Además, ha remarcado que estos cambios ya se hicieron durante el 2024 y que este último año han servido para comprobar que los niveles de formaldehído se mantenían estables. La apertura definitiva se espera que tenga lugar durante el primer trimestre de 2026, después de que se realice otra limpieza completa del edificio y una revisión de ascensores y extintores, entre otros elementos.

Por último, Villanueva ha recordado que la mayoría de los servicios que ofrecía el equipamiento cuando abrió se han seguido prestando en otros espacios del barrio, y que muy pocos se han tenido que trasladar a Sant Andreu.