"Más PIB y más empresas": Farrés defiende un Sabadell "próspero e influyente” en Catalunya

Sabadell (Vallès Occidental) se ha reivindicado como uno de los motores económicos del área metropolitana y de Catalunya en el balance anual que ha presentado la alcaldesa, Marta Farrés (PSC), este viernes con un discurso apoyado en indicadores de crecimiento, empleo y consolidación empresarial.

El escenario también ha formado parte del mensaje: un equipamiento cultural de barrio, La Sala Miguel Hernández, recién renovado, como símbolo de una idea que el gobierno municipal ha repetido en los últimos años: que la economía de una ciudad no solo se mide en polígonos o grandes operaciones, sino también en la capacidad de generar actividad cotidiana, consumo y vida urbana.

El dato principal que el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa es el avance del PIB local. Según las cifras expuestas, Sabadell ha sido la segunda ciudad catalana de más de 50.000 habitantes con mayor crecimiento del PIB, con una subida de en torno al 25% entre 2019 y 2023. Farrés ha presentado ese salto como un cambio de ciclo que la ciudad debía aprovechar para ganar “influencia” y reforzar su papel en la agenda económica catalana.

Ese crecimiento, según el balance municipal, ha empezado a notarse en la renta. Los ingresos por habitante se han situado en 19.197 euros, un 6% más entre 2019 y 2022. La alcaldesa lo ha traducido en un termómetro de calle: ha afirmado que “se han abierto tiendas y se ha comprado más” porque los vecinos han tenido “más poder adquisitivo”, una lectura que apunta a más tracción del comercio y los servicios cuando la renta acompaña.

El mercado laboral ha sido el segundo gran bloque del relato. Sabadell ha sumado 77.660 puestos de trabajo, 5.000 más en los últimos seis años, y el consistorio ha destacado que noviembre ha registrado la mejor cifra de paro. Farrés ha insistido en que el objetivo no era solo crecer, sino transformar el crecimiento en oportunidades de empleo estables y en una base social más sólida.

El tejido empresarial ha completado el triángulo. La ciudad ha contabilizado 2.999 empresas, una cifra que el gobierno municipal ha presentado como señal de consolidación. En paralelo, la facturación agregada ha llegado a 5.453 millones de euros, con un aumento del 10% en un solo año. En ese punto, Farrés ha subrayado la intencionalidad política del rumbo económico: ha dicho que el gobierno se ha marcado como objetivo “crecer en empresas” y “crecer en facturación”, y que lo ha “monitorizado” de forma continua.

En su lectura, los números no han respondido solo al contexto general, sino a una estrategia local de competitividad: reducir fricciones administrativas, acompañar proyectos empresariales, crear condiciones para la implantación y crecimiento de compañías y, al mismo tiempo, preservar suelo industrial para evitar que el mercado lo arrastre hacia usos residenciales. La alcaldesa ha defendido que esa combinación debía permitir sostener el ciclo y blindar el perfil productivo de la ciudad.

Con ese marco, el balance ha dibujado un objetivo de fondo: convertir el crecimiento macro en economía real —más empleo, más actividad comercial, más inversión— y proyectar a Sabadell como plaza atractiva en un mapa metropolitano cada vez más disputado. El reto, en adelante, será comprobar si esta fase expansiva se mantiene cuando el entorno sea menos favorable y si la mejora de indicadores logra convivir con las presiones típicas de las ciudades que crecen, empezando por la vivienda y el coste de vida.