Ocasión inmobiliaria en Barcelona: precioso piso reformado con terraza en Sant Antoni por 465.000 euros

El mercado inmobiliario barcelonés vuelve a sorprender con dos propuestas muy distintas pero igualmente atractivas para compradores e inversores. Por un lado, un piso reformado con terraza y plaza de aparcamiento en Sant Antoni, una de las zonas más cotizadas del Eixample. Por otro, un dúplex con local comercial en el Raval, ideal para quienes buscan una inversión con rentabilidad inmediata y múltiples posibilidades de transformación.

Piso reformado con terraza y parking en Sant Antoni por 465.000 euros

Cocina de piso en Sant Antoni / Tucasa.com

En el número 68 de la calle Sepúlveda se encuentra esta vivienda de 95 m² construidos (85 útiles), completamente reformada y pensada para ofrecer el máximo confort tanto a parejas jóvenes como a familias. Su ubicación, en el corazón de Sant Antoni, la sitúa a un paso de comercios, mercados, restaurantes y zonas de moda, y perfectamente conectada con el resto de la ciudad.

El piso cuenta con tres dormitorios, dos baños, dos armarios empotrados, y una terraza cubierta agradable para uso diario. La reforma combina materiales actuales con una distribución funcional, destacando su suelo de parquet, la cocina totalmente equipada y el sistema de aire acondicionado frío/calor.

Se orienta hacia el norte, lo que le asegura luz suave durante el día y un ambiente fresco en verano, y dispone además de plaza de garaje, un valor añadido en el distrito.

La vivienda se presenta como una oportunidad de adquirir un piso listo para entrar a vivir en uno de los barrios más dinámicos y mejor valorados de Barcelona.

Dúplex + local comercial en el Raval por 480.000 euros

Dúplex en Raval / Tucasa.com

En pleno Raval, uno de los barrios con más personalidad y movimiento cultural de Barcelona, se comercializa una propiedad singular que combina vivienda y local en un mismo conjunto. Se trata de un dúplex de 80 m² con cédula de habitabilidad, unido actualmente a un local comercial de 48 m² adaptado como vivienda, alcanzando una superficie total de 128 m².

Su mayor atractivo es su versatilidad: ofrece la posibilidad de unificación para crear una única vivienda amplia, con carácter y elementos originales, o bien segregarse, lo que abre la puerta a distintos modelos de inversión.

Características destacadas del dúplex

Planta baja tipo loft, con cocina abierta y baño con ducha.

Suelos hidráulicos originales, techos con vigas vistas y carpintería en madera.

Planta superior con dos habitaciones dobles, baño completo y espacio de lavadero.

Local de 48 m²

Actualmente adaptado como vivienda.

Puede integrarse con el dúplex o funcionar como espacio independiente.

El inmueble conserva muchos de los elementos arquitectónicos tradicionales del Raval, lo que aumenta su encanto y valor patrimonial. Además, se encuentra arrendado con contrato hasta agosto de 2026, lo que garantiza rentabilidad inmediata para el comprador.

La vivienda se consolida como una opción muy interesante para inversores que buscan propiedades con historia, carácter y potencial en una de las zonas más vivas y en transformación de Barcelona.

Mientras el piso de Sant Antoni destaca por su diseño, ubicación y comodidad para quienes buscan instalarse en uno de los barrios más deseados del Eixample, el dúplex del Raval ofrece una oportunidad prácticamente única para inversores que valoran la flexibilidad de uso y la revalorización futura.