Los nuevos radares de la Ronda Litoral de Barcelona empiezan a multar este viernes

Los dos nuevos radares fijos de la Ronda Litoral (B-10), ubicados a la altura de la Zona Franca, comenzarán a multar este viernes, según han confirmado fuentes municipales a EL PERIÓDICO.

Los dispositivos, instalados uno por sentido en el punto kilométrico 16,1, entran en funcionamiento algo más tarde de lo inicialmente previsto. Aunque se instalaron el pasado verano y la previsión era que comenzaran a operar en septiembre, finalmente comenzarán a registrar infracciones este 12 de diciembre.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona explican que la ubicación de los nuevos radares se ha elegido conjuntamente entre el Área de Movilidad y la Guardia Urbana, tras analizar los datos de siniestralidad y con el objetivo de cubrir aquellos puntos donde se detecta un mayor número de accidentes.

El consistorio sostiene que la instalación de estos sistemas de control de los excesos de velocidad "se enmarca en el compromiso municipal de aumentar la seguridad vial y reducir los accidentes de tráfico" en la capital catalana.

En este sentido, el ayuntamiento también ha informado de que se ha "mejorado y renovado" otro radar en la Ronda de Dalt (B-20), para tener "un mayor control del cumplimiento de la velocidad, evitar infracciones y, en definitiva, prevenir accidentes e incrementar la seguridad vial en la ciudad".

Los radares que más multan

Estos dos dispositivos se suman a la extensa red de radares de la capital catalana. De todos ellos, el año pasado el más sancionador fue el situado en la avenida Meridiana a la altura del número 563, entre el cruce con el paseo Santa Coloma y el acceso a las rondas. Fiscaliza los vehículos que acceden a la ciudad desde la C-58 y la C-33/AP-7, donde la velocidad máxima es muy superior. Solo este radar cazó a 30.567 conductores entre el 1 de enero y el 29 de noviembre de 2024, lo que de media supone 91,5 multas al día. Le sigue el ubicado en la Ronda de Dalt a la altura de Nou Barris en sentido Llobregat (26.872 multas en el mismo período) y el de la Via Augusta, 331, junto al cruce del paseo de la Bonanova (20.016 multas).