Seis mercadillos de regalos de Navidad para ir de compras este fin de semana en Barcelona

La Navidad vuelve a disparar el montaje de mercadillos efímeros de regalos originales en Barcelona, donde encontrar todo tipo de productos, en algunos casos objetos artesanales, de diseño o con características que los hacen únicos. El calendario de este 2025 ha concentrado este fin de semana muy variadas propuestas, repartidas por toda la ciudad.

La Algodonera Market

El Hotel Cotton House (Gran Via, 670) vuelve a celebrar su mercado navideño este fin de semana, de 12.00 a 20.00 horas con entrada libre, que este año combinará gastronomía y puestos de venta de comerciantes locales. Su recepción se ha convertido en un bosque mágico, y en su interior organizarán también actividades gratuitas, aunque algunas requieren reserva previa. Por ejemplo, el sábado de 12.00h a 13.30 y 16.00 a 17.30, y el domingo de 12.00 a 13.30 horas habrá talleres infantiles para elaborar galletas. El domingo habrá un concierto de villancicos a las 18.00 horas, y durante todo el fin de semana en algunas franjas horarias se podrán entregar las cartas a Papá Noel o al paje real.

Un niño entrega una carta al paje real en una anterior edición de La Algodonera Market. / Cotton House

Market solidario de Navidad de la Fundació Adana

La entidad, creada en 1997 para dar respuesta a las necesidades sociales y educativas de personas con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) organiza del 10 al 13 de diciembre un mercadillo en el exterior de su sede de la Fundación (Avda. Tibidabo, 15. Barcelona) con fines solidarios. Lo recaudado ayuda a ofrecer sus becas anuales. Pueden adquirirse a buen precio artículos de marcas colaboradoras como Mango, Masderm, Martiderm, Reebok, Bóboli, Massan, Toni Pons, Casa Batlló, Diversocks, Mr.Wonderful y otros. De 10.00 a 19.00 horas.

Disseny Market Barcelona del FAD

La oferta de diseño, arte y artesanía vuelve a darse cita en el DHub (Pl. de les Glòries 37-38) los días 12, 13 y 14 de diciembre (viernes de 15.00 a 20.00 h, sábado y domingo de 10.00 a 20.00h, entrada 3 euros) como punto de encuentro para todos aquellos que busquen creatividad y producción local en sus compras navideñas. Impulsado por el FAD (Foment de les Arts i del Dissny), que agrupa a las principales asociaciones de las diferentes disciplinas del diseño, la arquitectura, el arte y la artesanía, este mercado navideño celebra la diversidad y la innovación.

Entre ellos figuran marcas y creadores con propuestas originales en moda, complementos, objetos para el hogar, joyería contemporánea, artesanía, publicaciones, mobiliario, ilustración, iluminación o piezas de arte en edición limitada. La selección se hace también con criterios de proximidad y sostenibilidad. Este año incluye novedades como la iniciativa solidaria 'Pósters x Gaza' y un nuevo sistema de clasificación de sus stands, donde además conviven creadores emergentes y consolidados.

Market Almanac House

Los días 13 y 14 de diciembre regresa la segunda edición del mercado que organiza el hotel Almanac Barcelona (Gran Via, 619-621) en su Grand Penthouse Suite. Allí podrán adquirirse bolsos de Mietis, prendas de Maria Roch, y AMT Studio, trajes de Carlota Barrera, joyas de Júlia Duran, zapatos de Sabinis, cosmética de Carelia y Olevi, lencería de Camila CTG, gafas de Carmelas y jabones de Meva Barcelona, en lo que se convierte en un escaparate local de talento y creatividad. Este año incorporan gastronomía, y también la coctelería de autor de Azimuth en la terraza de la suite 705. Además su restaurante Virens se transformará en un market de productos locales.

Imagen de la celebración del Almanac House navideño del año pasado. / Almanac

Imagina Christmas Market Les Tres Torres

El mercadillo que organiza la división de eventos Imagina de la agencia de comunicación Monkeys se ha convertido en una cita imprescindible en la zona alta de Barcelona. Este año contará con 45 stands, zona gastronómica y zona infantil. Los días 13 y 14, de 11.00 a 20.00 horas, desplegará una variada oferta para comprar regalos o pasar un buen rato, en un fantástico jardín en la Casa de Espiritualidad Sant Felip Neri, en la calle de Nena Casas, 47.

Fàbrica Lehmann Market

Los días 13 (de 11.00 a 20.00h) y 14 de diciembre (de 11.00 a 18h) regresa otra edición del carismático mercado de Navidad que se celebra en la Fàbrica Lehmann (Consell de Cent, 159). Ofertarán productos de diseñadores, artesanos y artistas, para quienes buscan regalos y compras con personalidad. Se instalarán los puestos de creadores participantes en el mercadillo, pero además los locales del recinto estarán abiertos al público, con artículos en venta y también realizarán diversos talleres.