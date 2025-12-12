McDonald’s exige a una hamburguesería de Barcelona retirar contenidos por 'copiar' a su payaso

La hamburguesería Machaka, que cuenta con tres locales en Barcelona, ha recibido recientemente una notificación formal de los representantes legales de McDonald’s, documento al que ha tenido acceso este diario, en la que se solicita la retirada de ciertos contenidos publicados en sus redes sociales. En concreto, se trata de publicaciones en las que aparece un payaso muy similar a Ronald McDonald, personaje que forma parte de las marcas registradas de la multinacional de comida rápida.

En el escrito, los abogados de McDonald’s señalan que el payaso de Machaka lleva además el logotipo de los dos arcos dorados, reconocido mundialmente como símbolo de la compañía.

Por otro lado, destacan que la hamburguesería barcelonesa también comercializa una salsa bajo el nombre “Big Mac”, por lo que se les requiere eliminar cualquier referencia a este nombre en su carta, algo que también podría constituir una posible "infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual", según el escrito.

Desde Machaka se han tomado esta notificación como un halago: “Que una marca pequeña, local e independiente como Machaka llame la atención de un gigante global como McDonald’s dice mucho del impacto que estamos generando. Seguiremos comunicando con humor, cercanía y absoluto respeto a la ley”, ha declarado su fundador, Paulo Pusset.

Asimismo, la empresa barcelonesa aclara que no existe ningún procedimiento judicial y que se trata únicamente de una notificación preventiva. Desde Machaka confirman que cumplirán de inmediato con todos los requerimientos.