Propiedad intelectual
McDonald’s exige a una hamburguesería de Barcelona retirar contenidos por 'copiar' a su payaso
La hamburguesería californiana Carl’s Jr. aterriza en pleno centro de Barcelona
Wimpy y Pokin's, las dos hamburgueserías que se adelantaron a la llegada de McDonald's en Barcelona
G. M.
La hamburguesería Machaka, que cuenta con tres locales en Barcelona, ha recibido recientemente una notificación formal de los representantes legales de McDonald’s, documento al que ha tenido acceso este diario, en la que se solicita la retirada de ciertos contenidos publicados en sus redes sociales. En concreto, se trata de publicaciones en las que aparece un payaso muy similar a Ronald McDonald, personaje que forma parte de las marcas registradas de la multinacional de comida rápida.
En el escrito, los abogados de McDonald’s señalan que el payaso de Machaka lleva además el logotipo de los dos arcos dorados, reconocido mundialmente como símbolo de la compañía.
Por otro lado, destacan que la hamburguesería barcelonesa también comercializa una salsa bajo el nombre “Big Mac”, por lo que se les requiere eliminar cualquier referencia a este nombre en su carta, algo que también podría constituir una posible "infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual", según el escrito.
Desde Machaka se han tomado esta notificación como un halago: “Que una marca pequeña, local e independiente como Machaka llame la atención de un gigante global como McDonald’s dice mucho del impacto que estamos generando. Seguiremos comunicando con humor, cercanía y absoluto respeto a la ley”, ha declarado su fundador, Paulo Pusset.
Asimismo, la empresa barcelonesa aclara que no existe ningún procedimiento judicial y que se trata únicamente de una notificación preventiva. Desde Machaka confirman que cumplirán de inmediato con todos los requerimientos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
- El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
- Huelga de taxistas en Barcelona, hoy en directo: última hora de movilización de Élite Taxi y afectaciones al tráfico
- Llega a Barcelona una de las cadenas de gangas más populares de Europa: abrirá una megatienda en primavera
- Detectados 24 supermercados en Barcelona que 'pinchaban' la electricidad: 2,85 millones de Kw defraudados
- Un vecino logra que su ayuntamiento le devuelva dinero por no aplicarle un beneficio fiscal en la tasa de basuras
- La empresa catalana Cudié, a punto de su 80º aniversario: 'Vendemos 157.000 kilos de catanias al año en 20 países
- Los nuevos radares de la Ronda Litoral de Barcelona empiezan a multar este viernes