Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PSOELeire DíezIsak AndicEncuesta CISRonda LitoralIñaki UrdangarinMarcus RashfordTiroteo BarcelonaCenas de empresaLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Propiedad intelectual

McDonald’s exige a una hamburguesería de Barcelona retirar contenidos por 'copiar' a su payaso

La hamburguesería californiana Carl’s Jr. aterriza en pleno centro de Barcelona

Wimpy y Pokin's, las dos hamburgueserías que se adelantaron a la llegada de McDonald's en Barcelona

Payaso que aparecía en las publicaciones de Machaka

Payaso que aparecía en las publicaciones de Machaka / Cedida a El Periódico

G. M.

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La hamburguesería Machaka, que cuenta con tres locales en Barcelona, ha recibido recientemente una notificación formal de los representantes legales de McDonald’s, documento al que ha tenido acceso este diario, en la que se solicita la retirada de ciertos contenidos publicados en sus redes sociales. En concreto, se trata de publicaciones en las que aparece un payaso muy similar a Ronald McDonald, personaje que forma parte de las marcas registradas de la multinacional de comida rápida.

En el escrito, los abogados de McDonald’s señalan que el payaso de Machaka lleva además el logotipo de los dos arcos dorados, reconocido mundialmente como símbolo de la compañía.

Por otro lado, destacan que la hamburguesería barcelonesa también comercializa una salsa bajo el nombre “Big Mac”, por lo que se les requiere eliminar cualquier referencia a este nombre en su carta, algo que también podría constituir una posible "infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual", según el escrito.

Desde Machaka se han tomado esta notificación como un halago: “Que una marca pequeña, local e independiente como Machaka llame la atención de un gigante global como McDonald’s dice mucho del impacto que estamos generando. Seguiremos comunicando con humor, cercanía y absoluto respeto a la ley”, ha declarado su fundador, Paulo Pusset.

Asimismo, la empresa barcelonesa aclara que no existe ningún procedimiento judicial y que se trata únicamente de una notificación preventiva. Desde Machaka confirman que cumplirán de inmediato con todos los requerimientos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
  2. El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
  3. Huelga de taxistas en Barcelona, hoy en directo: última hora de movilización de Élite Taxi y afectaciones al tráfico
  4. Llega a Barcelona una de las cadenas de gangas más populares de Europa: abrirá una megatienda en primavera
  5. Detectados 24 supermercados en Barcelona que 'pinchaban' la electricidad: 2,85 millones de Kw defraudados
  6. Un vecino logra que su ayuntamiento le devuelva dinero por no aplicarle un beneficio fiscal en la tasa de basuras
  7. La empresa catalana Cudié, a punto de su 80º aniversario: 'Vendemos 157.000 kilos de catanias al año en 20 países
  8. Los nuevos radares de la Ronda Litoral de Barcelona empiezan a multar este viernes

McDonald’s exige a una hamburguesería de Barcelona retirar contenidos por 'copiar' a su payaso

McDonald’s exige a una hamburguesería de Barcelona retirar contenidos por 'copiar' a su payaso

Party Fiesta resurge en Barcelona con una gran tienda junto al paseo de Gràcia

Un herido grave en un tiroteo en plena calle del barrio de Navas

Un herido grave en un tiroteo en plena calle del barrio de Navas

Arranca la captura de jabalís en el segundo radio de protección de la pesta porcina

Arranca la captura de jabalís en el segundo radio de protección de la pesta porcina

Abre puertas "la discoteca colombiana más grande de Barcelona" tras un año de oposición vecinal en Porta

Abre puertas "la discoteca colombiana más grande de Barcelona" tras un año de oposición vecinal en Porta

FOTOS | Los lectores de EL PERIÓDICO recuerdan el antiguo L'Hospitalet: mercadillo, la ronda, Ramos...

FOTOS | Los lectores de EL PERIÓDICO recuerdan el antiguo L'Hospitalet: mercadillo, la ronda, Ramos...

Fira de Barcelona alcanza un récord de ingresos de más de 350 millones en 2025 y se prepara para su expansión física

Fira de Barcelona alcanza un récord de ingresos de más de 350 millones en 2025 y se prepara para su expansión física

Sant Adrià reclama protagonismo con Inditex, las Tres Xemeneies y el fin de Tersa: “Queremos ser la capital del Besòs”

Sant Adrià reclama protagonismo con Inditex, las Tres Xemeneies y el fin de Tersa: “Queremos ser la capital del Besòs”