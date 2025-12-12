FOTOS | Los lectores de EL PERIÓDICO recuerdan el antiguo L'Hospitalet: mercadillo, la ronda, Ramos...

La segunda población de Catalunya, L'Hospitalet de Llobregat, celebra este 2025 el centenario del título de ciudad que lo convirtió oficialmente en municipio. Y este domingo EL PERIÓDICO lo festeja con una edición impresa muy especial, en la que todas las secciones del diario ofrecerán temas que permiten radiografiar el pasado, presente y futuro de L'Hospitalet, como colofón de un año de contenidos sobre la efeméride. Una apuesta más de la mayor cabecera catalana de Prensa Ibérica para fortalecer la información de proximidad en el área metropolitana de Barcelona.

En el marco de esta cobertura especial, este rotativo ha propuesto a los lectores de l'Hospitalet que revisiten los álbumes de fotografías familiares, donde a menudo hay retratos e instantáneas que han caído en el olvido pero son auténticos tesoros. Algunas de las imágenes recibidas este diciembre reflejan rutinas cotidianas extinguidas, como el mercadillo dominical de Collblanc; colectivos laborales, como la plantilla femenina de una fábrica; o moments clave en la historia local, como la construcción de la ronda.

Venta ambulante en el exterior del mercado de Collblanc en los años 60 / Pedro Madrid

Por ejemplo, Pedro Madrid rescata dos fotos en blanco y negro de "vendedores ambulantes del mercadillo de los domingos", tomadas el año 1965 aproximadamente, en exterior del mercado municipal de Collblanc. "Son mis padres, ya fallecidos: Pedro Madrid Liarte, natural de Cartagena, y Teresa Solé Campos, natural de Barcelona", explica. En una de las dos imágenes aparece "el vendedor ambulante con dos de sus hijos y un cliente al que le ofrece algún producto". Si se observa con detenimiento, en el centro pueden verse "los antiguos plumieres de madera de la época".

La lectora Ana María Ruano hace llegar al diario una fotografía de familia de las trabajadoras de la empresa Albert Hermanos, situada en la calle Rodés del barrio de Sant Josep. Las empleadas son de variada edad y posan alineadas en el patio de la fábrica. Ruano apunta que la imagen data de los años 60 y que su tía Adela Benítez es la chica situada "en la fila del medio, la segunda por la izquierda".

Trabajadoras de la empresa Albert Hermanos de l'Hospitalet en el patio de la fábrica, en los años 60 / Ana Maria Ruano

Esta antigua industria textil es obra de los arquitectos Ramon y Antoni Puig i Giralt y está catalogada como bien cultural de interés local. Fue construida a partir del 1926 e inaugurada en marzo de 1928. En 2007 cesó la actividad y en abril de 2013 pasó a ser de titularidad municipal, como cesión gratuita en virtud de un proyecto de reparcelación de la zona.

Domingo de Ramos de 1990 en l'Hospitalet, con la palma / Cristian Cerdan

Por otro lado, Cristian Cerdán envía un retrato que le hicieron de pequeño, con la palma un Domingo de Ramos. "Es una de las fotos que mis padres tienen guardadas y que no me acordaba que estaba ahí", describe. En el reverso de la foto consta el año 1990. "Estoy detrás de la Iglesia de Santa Eulàlia de Provençana", detalla. En el fondo, se reconoce fácilmente la fachada roja y negra de la fábrica Vanguard, un icono aún en pie, en la calle Carrasco i Formiguera.

Construcción de la ronda a su paso por l'Hospitalet de Llobregat / Luis Manuel Ruiz

Las obras también forman parte de la memoria vecinal, en especial las de grandes infraestructuras. "Aquí construyendo la losa de la ronda a su paso por el barrio Sector San Feliu-Can Boixeres", indica otro lector, Luis Manuel Ruiz. La imagen fue captada en un punto concreto, "donde estaba el bloque que le decíamos del mercadillo", apostilla. Entonces, como pasa hoy, tres vecinos comentaban desde la valla el avance de los trabajos y la transformación de l'Hospitalet de Llobregat.