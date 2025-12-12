Desde las 6:29 de la mañana
La interrupción de la circulación de trenes entre Granollers Centre y Mollet Sant Fost desde primera hora impide a los usuarios seguir su viaje a Barcelona en hora punta
Renfe indica que no hay ninguna compañía de autobús a esta hora que tenga suficientes buses y conductores disponibles para ofrecer un servicio alternativo
Renfe empieza a mostrar la circulación de trenes en tiempo real para reducir la incertidumbre entre los usuarios
La interrupción de la circulación de trenes entre las estaciones de Granollers Centre y Mollet Sant Fost desde primera hora de la mañana está dejando a los usuarios de las líneas R2 Nord, R8 y R11 sin ninguna alternativa para realizar sus desplazamientos en hora punta.
Una avería en el sistema de electrificación ha provocado que los trenes no puedan circular desde el inicio del servicio entre estos dos puntos. Los usuarios procedentes de Maçanet Massanes que viajan en dirección Barcelona deben bajarse del tren en Granollers Centre. En este punto, no existe aún un transporte alternativo directo, como tampoco en sentido inverso para los que deben detenerse en Mollet Sant Fost. Renfe ha informado desde las 6:46 horas que trabaja en la habilitación de un servicio alternativo por carretera. Sin embargo, indica que "no hay ninguna compañía de autobús a esta hora que tenga suficientes buses y conductores disponibles".
Poco después de las 8:00 han empezado a llegar algunos autobuses, pero no suficientes para dar respuesta a la gran cantidad de viajeros que a esta hora se desplazan a la conurbación barcelonesa o salen de la capital catalana hacia el Vallès.
Es por ello que pocos minutos antes de las 8:00 la operadora ha informado a través de sus redes que recomienda a los viajeros utilizar servicios de transporte alternativos.
La avería afecta al sistema de electrificación, incluyendo la catenaria y el pantógrafo.
