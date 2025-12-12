Este es el sueldo que necesitas para pagar el alquiler cada mes y vivir bien en Barcelona

El acceso a la vivienda es últimamente uno de los temas de conversación más frecuentes entre los jóvenes españoles.

Es más, según datos del barómetro de opinión política de la Generalitat de Catalunya de noviembre de 2025, la accesibilidad a un inmueble es el tema que más preocupa al conjunto de los catalanes: el 31% cree que es el problema más importante actualmente, un porcentaje que ha aumentado desde el 23% del pasado marzo.

Y no es para menos: los costes de los alquileres, continuamente al alza, y los salarios mínimos provocan que acceder a un inmueble digno sea una tarea complicada para aquellos que quieren emanciparse.

El problema aumenta en Barcelona

Según datos de Idealista, el precio del metro cuadrado en Catalunya se situaba en noviembre en los 18,7 euros, una cifra que ha aumentado en un 4,9% frente al mismo periodo de 2024.

En la capital catalana esta problemática se incrementa: como indican las informaciones del mismo portal, el precio medio del arrendamiento en Barcelona se encuentra en los 24 euros mensuales por metro cuadrado, un 4,4% más respecto a hace un año.

Teniendo en cuenta que en 2024 el salario mediano de la juventud fue de 1.048,19 euros netos en 12 pagas, según datos de Unión sindical obrera, estos no podrían acceder ni a un piso de 50m2 en Barcelona.

Aspectos preocupantes

Según el Consejo de la Juventud de España, para alquilar en solitario una persona joven debería destinar más del 100% de su salario neto anual, lo cual es totalmente inviable.

Otro de los aspectos más preocupantes que resalta la entidad es que un 35% de las personas jóvenes emancipadas tienen ingresos inferiores a 1.000 euros netos al mes, por lo que se ven obligados a alquilar habitaciones.

Además, el 40% de los encuestados afirman no poder ahorrar más de 100 euros al mes, lo que pone en evidencia las dificultades de la juventud para poder establecer un proyecto de vida independiente.

30% de los ingresos

Según la entidad, la media que destinan los jóvenes al pago de la vivienda asciende a 466,7 euros, y casi 4 de cada 10 jóvenes deben destinar más del 40% de su salario a este fin.

Como guinda final a estos datos desalentadores, los expertos recomiendan no dedicar más de un 30% o 35% de los ingresos al alquiler.

Por ende, teniendo en cuenta que el precio medio de arrendamiento de un inmueble de 70 metros cuadrados en Barcelona se sitúa en los 1.680 euros al mes, para poder vivir en un piso destinando únicamente el 30% del salario mensual al alquiler deberíamos cobrar 5.600 euros al mes.

Compartir piso

Si nos repartimos los gastos entre dos personas, deberíamos cobrar 2.800 euros cada uno, un dato demasiado optimista teniendo en cuenta que el salario más frecuente en España, según el INE, es de algo más de 1.112.50 euros al mes, teniendo en cuenta las doce pagas y las dos extras.

Por este motivo, muchos jóvenes optan por compartir piso: el 87% de los independizados comparten vivienda con otras personas.

Pese a esto, alrededor de un 30% de los jóvenes emancipados necesita la ayuda económica de su familia para poder hacer frente al arrendamiento.

Años de ahorro

Para aquellos que piensen en adquirir un inmueble en Barcelona, la situación no cambia mucho, ya que los precios suben sin cesar cada mes.

El precio medio del metro cuadrado para comprar una vivienda se sitúa en los 5.089€/m2, por lo que un piso de 70m2 cuesta 356.230 euros.

Además, el hecho de que el banco solo financie el 80% del precio total al pedir una hipoteca, hace que necesitemos una entrada de 71.246 euros, lo que supone años ahorrando.