Party Fiesta resurge en Barcelona con una gran tienda junto al paseo de Gràcia

La marca de artículos de celebración Party Fiesta resucita e inaugura este viernes su nueva tienda insignia en el centro de Barcelona, en un gran local situado junto a la plaza Cinc d’Oros, donde antes se encontraba un supermercado Veritas. La apertura oficial al público será este sábado 13 de diciembre, en plena campaña navideña.

El nuevo local, de 400 metros cuadrados, se encuentra en el número 302 de la calle Còrsega, muy cerca del cruce entre el paseo de Gràcia y la avenida Diagonal. La apertura de esta 'flagship store' coincide con la renovación de la marca Party Fiesta, que incluye un nuevo logotipo y un rediseño integral de su concepto de locales. Esto ocurre un año después de que se anunciara el cierre definitivo de todas las tiendas de la marca, arrastrada por las deudas.

Ahora, en su nueva tienda insignia, la marca busca ofrecer un espacio con una estética más refinada y pensada para un público dispuesto a invertir más dinero en sus celebraciones, desde cumpleaños y 'baby showers' hasta fiestas temáticas como Halloween o Carnaval.

Según fuentes de la marca, el objetivo de esta transformación es “ofrecer una experiencia de compra más cuidada y un catálogo de productos de mayor calidad”.

Globos, talleres y café

La compañía define su nueva tienda como un espacio de "retail inmersivo", donde los clientes podrán interactuar con la oferta antes de comprarla. Entre las novedades destacan talleres de decoración, un 'Balloon Bar' para personalización de globos y un 'Coffee Corner' de la pastelería CHÖK.

La directora del proyecto, Xènia Arqué, afirma que la intención es que la visita a la nueva tienda insignia en Barcelona “no se trate de una simple transacción, sino de creatividad, celebración y conexión”, posicionando la marca en un segmento más moderno y 'premium'.

Plan de expansión

La inauguración también marca el inicio de un plan de expansión de Party Fiesta a través de franquicias, ya que esta tienda de Barcelona servirá de modelo para los futuros locales. La estrategia de expansión de la marca tiene como objetivo llevar este nuevo concepto de tienda a otras ciudades de Europa.