El pesebre más grande de Barcelona se instala en el patio del ayuntamiento

Los espectáculos lumínicos se han convertido en los protagonistas de la plaza Sant Jaume de Barcelona. Durante decádas, el pesebre era la atracción navideña por excelencia pero, desde hace dos años, las luces parpadeantes y las proyecciones artísticas han tomado el relevo. Aunque el tradicional montaje no presida la plaza, no significa que el Ayuntamiento de Barcelona y el Palau de la Generalitat se queden sin el nacimiento de Jesús.

El gobierno del alcalde Jaume Collboni repite la táctica del año pasado y, a falta de un alegoría del pesebre montada en mitad de Sant Jaume, se seguirá instalando el belén tradicional en el interior del edificio. En concreto, se exhibirá en el patio de carruajes del consistorio. Según fuentes municipales, este año se trata de un pesebre de tamaño XXL.

Será la escenificación más grande hasta la fecha que se muestra en la sede municipal, realizada por 20 miembros de la Asociación de Pesebristas de Barcelona. Empezó a construirse en mayo pasado y ocupa casi el triple de espacio que el año pasado, asegura el ayuntamiento. El belén, que recrea paisajes de montaña de los Pirineos y el Prepirineo, se podrá visitar sin reserva previa a partir de este sábado y hasta el 5 de enero.

El pesebre montado en el patio de carruajes del Ayuntamiento de Barcelona. / MANU MITRU / EPC

El concejal de Cultura, Xavier Marcé, asegura que los pesebres de corte clásico ubicados en los patios interiores “tuvieron mucho éxito la edición pasada” y subraya que el objetivo es “que la plaza de Sant Jaume forme parte de la iluminación de la ciudad y que se alumbre al mismo tiempo que el resto de la ciudad”. Collboni ha visitado hoy la instalación y ha departido con alguno de sus autores.

Decoración en el Palau

Asimismo, el interior del Palau de la Generalitat se decora con su propio pesebre. En este caso, se expondrá al público en el vestíbulo y el patio gótico del palacio a partir del 23 de diciembre y hasta la vigilia del Día de Reyes. El horario de visita será de 16:30 a 20:30 horas de lunes a viernes y de 11:00 a 20:00 horas los sábados y domingos. También podrán verse el árbol de Navidad plantado dentro de la sede del Govern y un ´tió´ gigante.

Al igual que en el ayuntamiento, el acceso para contemplar los adornos navideños en el Palau de la Generalitat también será gratuito y sin necesidad de inscribirse con antelación. El palacio no estará abierto el 24, el 25, el 26 y el 31 de diciembre ni el 1 de enero.