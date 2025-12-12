Protesta laboral
Los vigilantes de metro de Barcelona preparan paros en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo
Las protestas, previstas para los días de más trasiego durante las celebraciones, profundiza en la huelga indefinida que los empleados iniciaron hace casi tres meses
El metro de Barcelona se refuerza por Navidad y ofrecerá servicio ininterrumpido en Nochevieja
Vigilantes del metro de Barcelona están llamados a secundar jornadas de paro para denunciar sus condiciones laborales coindiendo con los principales días de celebración en Navidad. Alternativa Sindical ha instado a los trabajadores de seguridad a no cubrir sus puestos de trabajo en el suburbano durante la Nochebuena, el 25 de diciembre, la Nochevieja y el día de Año Nuevo.
Las protestas se hacen coincidir con unas fechas críticas, por la gran cantidad de desplazamientos durante las fiestas. Además, eleva un grado más el conflicto laboral abierto, por el que los trabajadores de Prosegur y Securitas sostienen una huelga indefinida en el suburbano desde el 23 de septiembre.
Los empleados denuncian que los sueldos permanecen congelados desde hace 20 años, según informó Betevé. El personal pide un aumento salarial y una mejora de las condiciones laborales, que juzgan precarias.
A su vez, los convocantes de la huelga urgen a actualizar los protocolos de seguridad del metro, que opinan que han quedado obsoletos. Aseguran que los vigilantes sufren agresiones y situaciones que comprometen su seguridad en estos momentos. Los organizadores de la protesta proponen que se instauren patrullas de dos agentes para hacer rondas de vigilancia. Hasta ahora, esas tareas de control las hace un trabajador en solitario.
Los sindicatos negocian sus reivindicaciones con las empresas de seguridad, sin intervención den Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). El Departament de Treball ha establecido unos servicios mínimos del 75%.
