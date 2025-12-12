Arranca la captura de jabalís en el segundo radio de protección de la peste porcina

La operación para contener la propagación de la peste porcina africana (PPA) ha entrado en una nueva fase. Tras culminar el blindaje del radio de seis kilómetros alrededor del punto cero del brote, los Agents Rurals han iniciado la captura de jabalís en la segunda corona de protección, que se extiende hasta los 20 kilómetros.

Durante las últimas dos semanas, en esta zona más amplia se han localizado más de 200 jabalís muertos, la mayoría a causa de atropellos, según ha detallado este viernes el inspector en jefe del cuerpo, Antoni Mur.

54 puntos de paso cerrados para evitar fugas

El primer radio, que abarca unas 14.000 hectáreas, ha sido completamente fortificado. Desde el inicio del brote, el cuerpo ha reforzado las vallas que inicialmente eran provisionales y ha reparado posibles puntos de fuga, especialmente cerca de grandes infraestructuras como autopistas y vías ferroviarias.

Mur ha explicado que los Agents Rurals han identificado 32 pasos de fauna habituales, además de otros 22 puntos deficientes detectados durante la revisión de los cerramientos de las infraestructuras. En total, 54 accesos han sido sellados para impedir el movimiento de jabalís fuera de la zona infectada.

“A día de hoy hemos podido decir que esta tarea se ha finalizado”, ha afirmado Mur, quien ha remarcado que se mantienen revisiones diarias para garantizar la eficacia del confinamiento.

El inspector ha agradecido la colaboración de los gestores de infraestructuras como la C-16, la C-58 y la AP-7, donde se concentran la mayoría de los pasos de fauna intervenidos. “Las actuaciones han sido muy rápidas y coordinadas”, ha señalado.

Capturas con jaulas y armas silenciadas en la segunda corona

Con el blindaje ya operativo, los Agents Rurals han activado el dispositivo de captura en el radio de hasta 20 kilómetros, utilizando jaulas y armas silenciadas para minimizar molestias y evitar la dispersión de los animales. El jefe del Área Regional de Barcelona, Jaume Torralba, ha recordado que los jabalís solo acceden a zonas habitadas “de manera accidental” y motivados por la búsqueda de comida.

“Cuando están en el medio natural se mueven por pasos de fauna. Aquí estamos justo en uno de ellos, históricamente reivindicado por grupos ecologistas. Son corredores biológicos necesarios, pero en este contexto de peste porcina han tenido que ser tapados”, ha explicado.

Torralba ha insistido en que el movimiento de los animales se concentra durante la noche y por puntos como desagües o estructuras subterráneas: “Si un jabalí entra en una población es porque encuentra alimento. Si no lo encontrara, seguiría moviéndose por estos corredores”.

La estrategia contra la PPA continúa adaptándose a los avances del brote. Los Agents Rurals mantienen reuniones diarias con los gestores de infraestructuras y técnicos especializados para ajustar el operativo y garantizar que la contención sea efectiva, han explicado.

Estamos trabajando para actualizar la información