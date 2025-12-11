La tienda 'outlet' de juguetes sexuales Satisfyer abre en Barcelona con descuentos del 75%

El anuncio de su apertura comercial en plena calle de Portaferrissa de Barcelona ya provocó expectación hace unos meses por tratarse de la primera tienda propia de Satisfyer en España. Pero el esperado estreno ha traído nuevas sorpresas, porque la nueva tienda de la famosa marca de juguetes sexuales en Barcelona es un 'outlet' con precios de chollo. Comprar algunos de sus superventas mundiales, como el denominado 'succionador de clítoris' Pro-2, puede costar un 75% menos que en su tienda online, aseguran.

Algunos de los juguetes sexuales de la tienda de Satisfyer en Barcelona. / Manu Mitru / EPC

El establecimiento con el que Satisfyer (de la empresa Triple A Internetshops GmbH) desembarca en la capital catalana se ubica en el barrio Gòtic por ejercer de indiscutible escaparate internacional, tanto para compradores locales como para los miles de turistas que lo recorren a diario. Está en el número 21 de la calle de Portaferrissa, donde antes funcionó (desde 2022) la marca de moda uruguaya Urban Haus, que terminó cerrando. El relevo lo ha gestionado la inmobiliaria especializada aRetail.

Sus 83 metros cuadrados, tras largos meses de obras, han dado para mucho. Estructurada en dos salas, la tienda --abierta hace seis días-- alberga cientos de modelos de vibradores, dildos, succionadores y mucho más, desde las primeras ediciones a las últimas. El formato 'outlet' no implica ninguna tara ni material descatalogado, solo que posibilita una experiencia inmersiva en todo su surtido con el reclamo de poder comprar más por menos dinero. Sus productos conservan los 15 años de garantía, explican las vendedoras.

Descuentos progresivos

Como explicaba este miércoles una de ellas a unos clientes, la ventaja respecto a la compra virtual o algunos otros distribuidores genéricos es que incentiva la compra múltiple. Así, por ejemplo, un succionador de tercera generación --misma forma, pero de goma y con nuevos accesorios-- cuesta 49,47 euros si se compra en solitario, pero pasa a valer 40,47 euros si se adquiere junto a un segundo producto, y solo 22,48 euros si se compran un total de tres, del tipo que sean. El descuento es del 45%, 55% o 75%, respectivamente, sobre el precio oficial de venta al público, como se refleja al pie de cada artículo.

Otra sala de exposición de artículos de Satisfyer. / Manu Mitru / EPC

Otros modelos anteriores se pueden llegar a adquirir por 17,47 euros en una compra triple. Y no faltan todo tipo de artilugios para el disfrute sin distinción de sexos por mucho menos dinero. El material, de todos los colores y texturas, se alinea en sus vitrinas rosas y abiertas para que el público lo pueda tocar. "Lo importante es que los compradores podáis ver y conocer los materiales y entender su funcionamiento", señalaban las dependientas.

El aterrizaje de la firma, que por su fama mundial ha llevado a utilizar la denominación Satisfyer para referirse al célebre juguete sexual en genérico, forma parte de su anunciada política de expansión internacional. Según avanzó Idealista en verano, la compañía tenía previsto abrir 50 tiendas propias en ciudades como Barcelona, Frankfurt o Miami. Invertirá 750 millones de euros para reforzar su presencia física y lograr una conexión más directa con el consumidor.

Los juguetes de la marca han llegado hasta ahora a millones de domicilios de más de 100 países, sobre todo por compra online o adquiridos en 'sexshops'. Ahora la firma buscan crecer a través del canal comercial convencional a pie de calle.