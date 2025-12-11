La región de Barcelona tendrá un nuevo plan de movilidad a finales de 2026 consensuado con instituciones, expertos y usuarios

La movilidad actual ha cambiado por completo a la de hace apenas cinco años, hasta el punto de desbordar la actual oferta de transporte público en la región de Barcelona, un territorio que alcanza ya los seis millones de habitantes en más de 200 municipios.

Las administraciones, los operadores del transporte, consultoras y entidades que representan a los ciudadanos han iniciado este jueves el proceso para elaborar el cuarto Plan Director de Mobilitat (PDM) que definirá la estrategia que marcará las políticas de movilidad que se desplegarán en este territorio entre 2026 y 2031. La aprobación inicial del PDM se prevé para finales del año que viene y la definitiva a principios de 2027. El proceso lo pilota la Autoritat del Transport Metropolità, que integra la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona, así como la Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).

Incumplimientos

"No estamos cumpliendo nada de lo que nos habíamos planteado", ha alertado frente a los principales actores de la movilidad el gerente de este área en el Ayuntamiento de Barcelona, Ricard Font, en relación a los compromisos para transformar la movilidad y reducir emisiones. "Lo que planificamos en 2010 lo vemos 15 años más tarde en ejecución. El tiempo se nos tira encima, o planteamos retos ambiciosos o no llegamos, ni la ciudad, ni Catalunya ni el mundo", ha dicho con contundencia, para reclamar que el Plan de Movilidad vaya acompañado de acciones y cronogramas y un marco fiscal realista.

La urgente transición se solapa con la necesidad de realizar grandes inversiones para mejorar el servicio de transporte público. "Tenemos corredores congestionados en los que no damos al abasto. A corto plazo solo podemos responder con el bus, que será esencial en el plan director", ha señalado el jefe del Servicio de Planificación del transporte público del AMB, Guillem Alsina.

"Situación fatal"

El Govern encara el segundo plan de choque para reforzar los autobuses interurbanos, tras la aplicación de medidas urgentes durante el último año, ante una demanda que sigue estando insatisfecha y un servicio que deja a los usuarios en los arcenes. Asismismo los buses de algunas líneas van tan llenos que los usuarios realizan trayectores de tres cuartos de hora de pie por vías rápidas, algo que durante la jornada se ha puesto en cuestión. "Los corredores crecen a un ritmo del 25%. Los problemas empezaron en 2024 y en 2025 la situación es fatal", ha explicado la jefa del Servicio de Transporte Público por Carretera del Departament de Territori, Cristina Pou, que ha incidido en que "es necesaria más financiación para llevar a cabo las mejoras".

El fin de las concesiones de autobuses en 2028 impulsará un nuevo modelo de transporte por carretera en el que la administración se propone ejercer un control más estrecho para asegurar la calidad del servicio. Aunque se aspira a la “ciudad de los 15 minutos”, muchas personas viven lejos de su trabajo o estudios, por lo que el objetivo es lograr desplazamientos lo más cortos y sostenibles posible. Aun así, la movilidad laboral sigue siendo la peor, según Xavier Sanyer, director del Área de Movilidad de la ATM.

Prioridades

El PDM priorizará buses rápidos, nuevos intercambiadores y estaciones en Barcelona, la electrificación del transporte y la expansión de la bici en toda la región, teneindo como base el uso de la tecnología. También deberá adaptarse al envejecimiento de la población, a la microdistribución y al futuro vehículo autónomo. La jornada ha evidenciado un gran reto: electrificar las flotas, una inversión que algunas operadoras como Sagalés ven secundaria frente a cubrir primero una demanda de transporte insatisfecha, como ha destacado la directora de Planificación de la empresa, Neus Pérez.

En la nueva estrategia “es fundamental tener un sistema fiable, acesible y bien integrado", ha señalado la consellera de Terriotori, Sílva Paneque. La solución pasa por trazar un plan que, aunque se vea ahora "muy complejo para la administación, sea al final simple para el ciudadano", ha considerado el director de la ATM, Manuel Valdés.