Los peajes de la C-32, la C-16 y los túneles de Vallvidrera y el Cadí subirán un 3% en 2026

Los peajes que siguen activos en Catalunya —los de la C-32, la C-16 y los túneles de Vallvidrera y del Cadí— aumentarán sus tarifas prácticamente un 3% a partir del 1 de enero de 2026.

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicado este jueves la actualización, que se calcula a partir del IPC hasta octubre (en este caso, un 3,1%) y de un coeficiente corrector vinculado al tráfico real. Con este sistema, "ningún peaje subirá por encima del IPC", tal y como destacan fuentes de la conselleria de Territori. Las subidas serán concretamente del 2,84% en la C-32 entre Castelldefels y El Vendrell; del 2,82% en el caso del Túnel del Cadí; el 2,99% en los Túneles de Vallvidrera; y del 2,96% en el peaje de la C-16 que tarifica el recorrido entre Sant Cugat y Manresa.

55 millones de descuentos

El Govern ha querido remarcar que la Generalitat asume cada año alrededor de 55 millones de euros en bonificaciones, descuentos y actuaciones asociadas a estos peajes. Se bonifican así los desplazamientos considerados de "movilidad obligada", es decir los traslados no ocasionales de personas que realizan trayectos de lunes a viernes no festivos con el mismo origen y destino, como los derivados por motivo de trabajo, estudios o similares. También existen descuentos dirigidos a los Vehículos de Alta Ocupación y los de etiqueta ECO.

La directriz para el Govern, indican las mismas fuentes, es trabajar para avanzar hacia una movilidad descarbonizada y aplicar los criterios europeos de pago por uso y de "quien contamina, paga”. Actualmente, el tráfico por carretera genera el 40% de las emisiones de CO₂ en Catalunya, por lo que se pretende fomentar comportamientos más eficientes, así como estudiar nuevas fórmulas para desincentivar el uso del vehículo privado en favor del transporte público. En esta línea, el secretario de Movilidad, Manel Nadal, se ha referido últimamente en diversas ocasiones a la propuesta de implantar una viñeta que grave a los vehículos que circulan por las autopistas, unos recursos que servirían para poder financiar la gran inversión que requiere el despliegue de un transporte público fiable en todo el territorio.

Abertis se refuerza

La publicación de las nuevas tarifas ha coincidido con el anuncio, también este jueves, de la adquisición por parte de Abertis del 100% de Túnels de Barcelona i Cadí, la sociedad concesionaria de los túneles del Cadí y de Vallvidrera, según ha comunicado oficialmente la compañía a la CNMV.

Tras comprar el 49,99% que permanecía en manos de Crédit Agricole Assurances, la operación sitúa a Abertis como propietaria al 100% de un activo clave de conectividad viaria con una concesión vigente hasta 2037. La compañía refuerza su cartera en un momento de reconfiguración del negocio de infraestructuras, según los analistas. Estas concesiones, que suman más de 40 kilómetros, cuentan con tráfico estable y un perfil de ingresos por peajes que proporcionan una visibilidad de flujos de caja elevada hasta que expire la concesión. Túnels de Barcelona i Cadí generó unos ingresos de 69 millones de euros en 2024.