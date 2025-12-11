A disposición judicial
Los Mossos d'Esquadra detienen a dos hombres que vigilaban una plantación de marihuana en Santa Coloma
Los agentes encontraron una defensa eléctrica y 70 plantas en un piso de la calle Sant Jordi
Seis detenidos por cultivar 700 plantas de marihuana en casas de lujo de Sant Pol y Lloret de Mar
Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de Santa Coloma de Gramenet detuvieron, los días 3 y 4 de diciembre, a dos hombres de 42 y 45 años como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y de defraudación de fluido eléctrico.
El 3 de diciembre, los investigadores llevaron a cabo una entrada y registro, bajo mandamiento judicial, en un piso de la calle Sant Jordi de Santa Coloma. En el inmueble se localizaron 70 plantas de marihuana y la infraestructura necesaria para el crecimiento: luces, focos, aires acondicionados, filtros y ventiladores.
También detuvieron a un hombre de 42 años que se encontraba en el interior haciendo tareas de vigilancia y que portaba una defensa eléctrica entre sus pertenencias. Por este motivo, también se le investiga como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas. Al día siguiente se detuvo un segundo hombre, de 45 años, como responsable de la plantación.
El 4 de diciembre, ambos detenidos pasaron a disposición judicial en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Santa Coloma de Gramenet.
