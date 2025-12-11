Illa y Quirós firman el convenio para soterrar la Granvia de L’Hospitalet y anuncian el retraso de las obras hasta 2027

"Transformar la Granvia de L'Hospitalet significa transformar la vida de los vecinos de los barrios de Bellvitge y Gornal, del área metropolitana y, además, generar prosperidad para el conjunto de Catalunya". De este modo ha definido el president del Govern de la Generalitat, Salvador Illa, el papel que debe jugar el soterramiento del tramo final de la Granvia hospitalense, donde, en torno al Hospital de Bellvitge y el Institut Català d'Oncologia (ICO), Ayuntamiento y Generalitat dibujan un futuro polo dedicado a la investigación en los sectores salud y biomédico. Lo ha hecho tras firmar, junto al alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, el convenio para la financiación de las obras correspondientes a la ejecución del proyecto constructivo de la nueva Granvia.

El acto ha tenido lugar a las puertas de la sede del Consorcio para la reforma de la Granvia y el Samontà, un espacio significativo por el lugar en el que se ubica —junto a las obras de construcción del 'Hall 0' de la Fira Barcelona, uno de los proyectos destacados de que cocinan al sur de Barcelona— y el papel que debe jugar este organismo en el futuro de L'Hospitalet, económico, pero también social, dado que la entidad es también la responsable de planificar y ejecutar la reforma integral de los barrios del norte de la ciudad. El acuerdo firmado es un paso más en el compromiso del Govern para financiar los trabajos de transformación urbanística de la zona, al que ya se llegó tras la comisión bilateral entre Generalitat y consistorio celebrada el pasado mes de junio.

Con todo, Illa ha explicado que la previsión actual es que los trabajos se inicien a principios de 2027 y finalicen en algún momento de 2031. Esto supone un ligero retraso respecto a las proyecciones iniciales, en las que se preveía que las obras de la Fase 1 —el proyecto de soterramiento—, tuvieran una duración de tres años y se desarrollaran desde el segundo semestre de 2026 hasta el primer semestre de 2029, ambos inclusive—. Mientras que las de la Fase 2, que corresponden a la urbanización de la superficie, se tenían que alargar otros dos años y medio, desde el segundo semestre de 2028 hasta el segundo semestre de 2030, ambos incluidos. Así, Illa ya ha remarcado la "prudencia" de los calendarios actuales porque se trata de "proyectos vivos".

Pese a ello, ambos representantes se han felicitado mutuamente por el trabajo realizado y la colaboración que ha permitido que el proyecto empiece a tomar forma. "No solo firmamos un convenio, sino una forma de gobernar. El Govern de la Generalitat escucha y comprende a los municipios. Es la forma que tiene Catalunya para avanzar", ha reivindicado Quirós en una intervención ante los medios. El mismo alcalde ha insistido en que la firma del convenio "nos permite tener un calendario" y que se trata de "un instrumento que permite concretar las obligaciones de cada administración". "Es un punto de inflexión, pasamos de hablar a garantizar la financiación y la ejecución del soterramiento", ha dicho.

Por su parte, en su intervención, el president Salvador Illa ha destacado que este soterramiento permitirá mejorar la conectividad de un pentágono de infraestructuras clave al sur de Barcelona que ya están en funcionamiento o en desarrollo como son el aeropuerto, el puerto, la Zona Franca, la Fira de Barcelona y el futuro polo biomédico. "Un pentágono metropolitano de la prosperidad compartida", según ha definido Illa. "Estamos hablando de posibilitar la creación de casi 50.000 empleos y, si todo va bien, tendremos una producción conjunta de ese pentágono metropolitano de la prosperidad de 7.000 millones de euros", ha remarcado el president, quien ha hablado de generar una "nueva Granvia de la salud" que permita conectar los distintos centros de investigación que ahora se ubican a lado y lado de la vía hospitalense.

El proyecto

El acuerdo firmado este jueves 11 de diciembre ha venido a ratificar el acuerdo de la pasada comisión bilateral por el que el Govern se comprometió a asumir los costes económicos del proyecto que le corresponden, que equivale a 28,4 millones de euros, más la que correspondería al ayuntamiento de L'Hospitalet, de 39,8 millones de euros. A cambio, el consistorio hospitalense accedió a compensar las cuotas adelantadas por la Generalitat a través de la entrega de terrenos resultantes del proyecto de reparcelación, con la ida de que el Govern destine casi el 50% a "actuaciones urbanísticas y/o a equipamientos de interés público, como máximo durante el primer semestre de 2030".

El coste total de las obras de urbanización de la Fase 1 del soterramiento de la Granvia, una reivindicación histórica de la ciudad, es de 144.660.449,54 euros, de los cuales el Ayuntamiento de L'Hospitalet debía pagar un 27,57%, porque es propietario de este tanto por ciento del terreno, mientras que a la Generalitat le corresponde pagar un 19,69%.

El acuerdo implica que el Govern asuma también el porcentaje municipal, por lo que la administración catalana asumirá cerca del 50% del coste de los trabajos. El resto de costes de urbanización los tendrán que asumir los demás propietarios de los terrenos, repartidos entre el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el Estado y privados. Estos últimos suponen alrededor del 30% de la superficie del ámbito y su participación en el proyecto se compensará con un techo edificable equivalente a su propiedad actual.