Pillado en el acto: detenido un hombre en el Raval mientras intentaba pagar con una tarjeta robada

La Guardia Urbana de Barcelona detuvo este miércoles por la tarde a un hombre en el barrio del Raval por un delito de estafa bancaria. La detención se produjo cuando un agente de la policía, que había entrado en un establecimiento para realizar una compra, observó una escena que despertó sus sospechas.

Mientras esperaba, el agente vio que un cliente tenía problemas para introducir el PIN de la tarjeta con la que intentaba pagar. Al comprobar la tarjeta, constató que estaba a nombre de otra persona y que el portador no la conocía. Según la información policial, la tarjeta había sido robada el día anterior.

La escena terminó con la detención del sospechoso por estafa bancaria.