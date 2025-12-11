Más control
Collboni anuncia un aumento de sanciones con la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
PSC y Junts pactan modificar la ordenanza de civismo de Barcelona
Barcelona rechaza reforzar la seguridad alrededor del Camp Nou y señala que los problemas ocurren dentro del estadio
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacado que el principal titular de la nueva ordenanza de civismo pactada con Junts y ERC es un "incremento sustancial" de las sanciones.
En declaraciones a Catalunya Ràdio este jueves, ha explicado que primero se pondrá en marcha una campaña informativa sobre la nueva ordenanza y, posteriormente, la Guardia Urbana empezará a imponer multas ante los incumplimientos que se produzcan.
Sobre el hecho de pactar la ordenanza con Junts, pero también con ERC, el alcalde ha afirmado que se ha acordado la ordenanza "que necesita Barcelona".
Por otro lado, Collboni ha defendido que el 1 de enero la ciudad tendrá nuevos presupuestos, aunque sea mediante la vía de la cuestión de confianza.
