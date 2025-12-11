Barcelona activará el 26 de enero la reserva obligatoria de aparcamiento para autocares turísticos

Zona Bus 4.0
El Ayuntamiento de Barcelona ha comenzado a desplegar la Zona Bus 4.0, el nuevo sistema de gestión del estacionamiento y las paradas de autocares turísticos en la ciudad para tratar de mejorar la convivencia entre los operadores de autocares, visitantes y vecinos en los "puntos de alto interés para los turistas".
En un comunicado emitido este jueves, el consistorio ha informado que los operadores ya tienen la opción de realizar los trámites de permiso y reserva de aparcamiento en la nueva web y que el modelo se aplicará de forma efectiva a partir del 26 de enero.
"La activación de la Zona Bus 4.0 supone un paso adelante en la gestión de la movilidad turística en Barcelona, ya que el nuevo modelo inteligente permitirá redistribuir de una forma más equilibrada los flujos de autocares, reduciendo el impacto sobre la movilidad cotidiana en los entornos de gran afluencia", ha explicado.
El nuevo método introduce la limitación del número de operaciones por hora en las paradas "más sensibles", un hecho que el consistorio ha afirmado que facilita el uso más ordenado del espacio público.
Así, los entornos que requieren reserva previa son los de la Sagrada Família, el Park Güell, La Pedrera, el Hospital de Sant Pau, Drassanes, Ciutat Vella, el Port Olímpic, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y la Fuente Mágica de Montjuïc.
