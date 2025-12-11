Barcelona percibe una actitud “más colaborativa” de Airbnb tras retirar casi 2.500 anuncios ilegales

Tras varios meses de fricción con Airbnb por el retraso en la retirada de anuncios ilegales, el Ayuntamiento de Barcelona percibe ahora una actitud “más colaborativa” por parte de la plataforma, que ha desactivado casi 2.500 anuncios irregulares a petición del consistorio desde 2022, cuando entró en vigor el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat).

En concreto, la plataforma de alquiler inmobiliario ha retirado 2.479 anuncios irregulares de habitaciones, según anunció el teniente de alcalde de Vivienda, Jordi Valls, en la Comisión de Economía de este miércoles, en respuesta a una pregunta de BComú sobre las actuaciones que está llevando a cabo el gobierno municipal para frenar la proliferación de pisos turísticos.

Airbnb concentra actualmente el 99% de los anuncios de habitaciones de uso turístico en la ciudad. Aunque el gobierno municipal ha sido muy crítico con la compañía por el “retraso creciente” en la retirada de anuncios de pisos ilegales, Valls reconoció que “no es para estar extraordinariamente satisfechos, pero están cambiando un poco de actitud”, indicando que la colaboración empieza a mejorar aunque todavía queda camino por recorrer.

El Ayuntamiento de Barcelona propuso a Airbnb renovar el convenio vigente para “combatir la ilegalidad” de los pisos turísticos anunciados por la plataforma, algo que no recibieron precisamente con los brazos abiertos. No obstante, se mostraron dispuestos a evaluar la propuesta, que incluye obligaciones más estrictas, como borrar anuncios ilegales en 48 horas.

Cerca de 19.000 inspecciones

Valls también señaló que, en lo que va de mandato (desde junio de 2023), se han realizado un total de 18.856 inspecciones, de las cuales 1.727 están vinculadas a viviendas compartidas. Solo este año se han llevado a cabo 8.100 inspecciones entre alojamientos turísticos, viviendas de uso turístico y hogares compartidos, y se han abierto 358 expedientes sancionadores hasta noviembre.

“Creemos en la actividad inspectora y se está haciendo un trabajo importante”, aseguró el teniente de alcalde, subrayando el esfuerzo municipal por mantener un control constante sobre la oferta turística irregular.