Barcelona abre una tienda municipal en el Born como escaparate de los creadores locales

El Ayuntamiento de Barcelona ha estrenado este jueves una tienda propia en el antiguo mercado del Born, bautizada con el nombre juguetón de ‘Ve de Barcelona’. Venderá las publicaciones que edita el consistorio, hasta ahora comercializadas en la Sala Ciutat, unos bajos laterales de la sede de plaza Sant Jaume. La nueva ubicación ha permitido abrir el foco y crear un escaparate de la cultura, el diseño, la gastronomía y la moda que se hace en la capital y su entorno.

Como avanzó este diario, el traslado permite que el recinto del Born vuelva a tener librería. Se quedó sin ella hace siete años, cuando quebró la cadena que la gestionaba, Bestiari. El nuevo espacio comercial está en la misma sala y se ha adjudicado mediante concurso público a la cooperativa consumo y servicios LaCapell, fundada en 1976 y artífice de la tienda de la sede del Col·legi d’Arquitectes (COAC).

Interior de la tienda-librería 'Ve de Barcelona' en el Born / Ayuntamiento de Barcelona

La inauguración ha contado con la participación del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y del presidente de LaCapell, Octavi Mestre. ‘Ve de Barcelona’ tiene “la voluntad de convertirse en un espacio para la promoción del talento y la creatividad de Barcelona”, señala el consistorio en su portal.

En cuanto a la producción editorial, ofrecerá una selección representativa del fondo de Barcelona Llibres, el sello editorial del ayuntamiento. Publica cada año medio centenar de títulos sobre arquitectura, urbanismo, memoria histórica, artes, literatura, ecología y cultural visual.

LaCapell será la curadora de los objetos de autor que completarán la oferta, elegidos por criterios de “calidad, funcionalidad y proximidad”. También tratará de dar visibilidad a los productores agrícolas catalanes con delicias locales y presentará moda de marcas emergentes vinculadas al programa Barcelona Fashion Forward.