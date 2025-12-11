Adif retoca las obras de soterramiento del tren en Montcada i Reixac tras afectar a viviendas cercanas

Adif ha retocado el proyecto de las obras de soterramiento de las vías del tren en Montcada i Reixac (Vallès Occidental, Barcelona) después de que se hayan detectado afectaciones en varias viviendas cercanas al trazado del futuro túnel.

En un comunicado emitido este jueves, la entidad pública ha detallado que ha puesto en marcha un paquete de medidas “para garantizar la seguridad y protección de la estructura de los edificios de viviendas y del terreno durante la construcción del túnel de la futura integración del ferrocarril a su paso por el núcleo urbano de Montcada i Reixac”. Estas actuaciones se han presentado en una reunión informativa celebrada este jueves entre responsables de la obra, representantes del equipo de gobierno municipal y vecinos afectados.

Adif ha explicado que en enero se detectaron “varias afectaciones” en inmuebles cercanos a la zona de los trabajos. Como primera medida, se decidió paralizar las obras en el tramo afectado y se llevaron a cabo unas primeras intervenciones de reparación “para restaurar las condiciones de confort en las viviendas”.

Posteriormente, la compañía encargó un estudio para determinar las causas de las patologías detectadas en los edificios. El análisis se centró en un tramo de 80 metros en la calle Carril y en la calle Besòs. Casi un año después de detectarse los problemas, Adif ha presentado este jueves las conclusiones de ese estudio y las medidas que aplicará, que supondrán una modificación del proyecto inicial del soterramiento de las vías.

Túnel más profundo y refuerzo de cimientos

Uno de los principales cambios del proyecto consiste en que el túnel se construirá a mayor profundidad de la prevista en la calle Carril, de manera que se excavará sobre un estrato rocoso más estable, lo que aumentaría la seguridad de los edificios cercanos. También se reforzarán los edificios colindantes y se aplicarán tratamientos específicos en el terreno bajo sus cimientos para mejorar su resistencia.

También se revisarán las canalizaciones y el drenaje de la calle Carril, y se utilizarán nuevas técnicas de perforación que reduzcan el espacio entre las estructuras de sustentación y el terreno, minimizando así los riesgos durante la excavación. Estas intervenciones, que no formaban parte del proyecto original, podrían incrementar el coste total de la obra.

Adif ha señalado que todas estas medidas se complementarán con el plan de auscultación con sensores y dispositivos que ya se ha desplegado para controlar los movimientos del terreno y de las estructuras colindantes.

Los trabajos de diagnóstico se han realizado con la participación de una empresa especializada en patologías estructurales —cuyo nombre no se ha concretado en el comunicado— y de técnicos de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).