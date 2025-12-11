Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tráfico

Un choque entre dos camiones corta la A-2 en El Bruc y deja un conductor atrapado

La autovía ha quedado totalmente cortada en sentido Lleida

Un choque entre dos camiones corta la A-2 en El Bruc

Un choque entre dos camiones corta la A-2 en El Bruc / Trànsit

El Periódico

El Periódico

Barcelona
La autovía A-2 está cortada totalmente este jueves desde primera hora de la tarde a la altura de El Bruc (Barcelona) en dirección a Lleida debido a un accidente entre dos camiones.

El siniestro se ha producido alrededor de las 13:15h y ha dejado un herido, que ha sido trasladado al Hospital Sant Joan de Déu de Martorell en estado menos grave, según han informado fuentes del Servei Català de Trànsit (SCT).

Hasta el lugar del accidente se han desplazado tres unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), incluyendo un helicóptero medicalizado.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han desplazado cinco dotaciones y han rescatado a uno de los conductores, que se había quedado atrapado en uno de los camiones. Los bomberos han continuado trabajando en el lugar para controlar una fuga de combustible.

Trànsit ha informado que se han habilitado desvíos de tráfico señalizados en la zona. Se registran retenciones de más de cuatro kilómetros en la zona afectada.

