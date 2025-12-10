Vilanova pone en marcha un servicio de drones para vigilar eventos y controlar vertidos u obras ilegales

Vilanova i la Geltrú ha estrenado un servicio de captación de imágenes desde el aire gracias a drones gestionados por la Policía Local. El Ayuntamiento ha anunciado que la semana pasada se llevó a cabo el primer vuelo, para comprobar el funcionamiento del mecanismo. El objetivo en esta primera acción era detectar vertidos de residuos al medio natural y vigilar la existencia de construcciones ilegales en zonas donde no se puede construir, aunque el sistema también servirá para controlar determinados eventos multitudinarios en la ciudad. El primero de estos acontecimientos que se controlarán desde el aire tendrá lugar este 14 de diciembre, durante la celebración del medio maratón de Vilanova i la Geltrú.

El hecho que el servicio se gestione desde la Policía Local "permite dar valor jurídico a las imágenes y utilizarlas como prueba en casos de actuaciones ilegales como por ejemplo vertidos de residuos y construcciones fuera de normativa", declara el Ayuntamiento en un comunicado. "Los vuelos de las aeronaves pilotadas remotamente cuentan con toda la planificación previa y autorizaciones requeridas"

El Ayuntamiento declara que recae sobre un equipo de técnicos municipales la localización previa de "la zona de trabajo". Hasta allí se desplaza la Policía Local, que controla el aparato. El dron emite las imágenes, que reciben en el centro de control, donde se graban y se custodian para servir como prueba pericial si es necesario.

La aeronave no tripulada utilizada es un modelo profesional diseñado para operaciones de seguridad y emergencias. Dispone de un sistema de vuelo robusto con cuatro motores y brazos plegables, e incorpora una cámara con zoom óptico de gran alcance, una cámara grande angular y un sensor térmico de alta resolución que permite obtener imágenes en toda clase de condiciones. Ofrece una autonomía aproximada de 40 minutos y su sistema avanzado evita obstáculos, es resistente al viento y tiene protección contra la lluvia y el polvo. Según la normativa vigente, puede operar hasta un máximo de 120 metros de altura sobre el terreno.