Barcelona estrena la primera máquina solidaria de España para donar estas Navidades

El centro comercial Westfield La Maquinista de Barcelona ya ha puesto en marcha su programación navideña, que este año incorpora una novedad destacada: la primera Máquina Solidaria de España. El aparato, que se parece a una máquina expendedora y que ya estaba presente en otros países, está situado en la planta 1 del centro comercial y funcionará hasta el 6 de enero, en horario de 9:00 a 21:00 h.
Cómo funciona
Estas máquinas "expendedoras" no ofrecen 'snacks' ni refrescos, sino la posibilidad de colaborar con distintos proyectos sociales. El visitante puede elegir entre diferentes aportaciones, como material educativo, pañales, gafas, ropa de invierno, kits de recién nacido, apoyo psicológico o refuerzo escolar, con importes que van desde los 10 hasta los 50 euros. Una vez seleccionado el proyecto solidario, la persona puede realizar su donación económica, que se destinará íntegramente a entidades como Cruz Roja, Casal dels Infants o Salut Mental Catalunya.
En la presentación de la máquina el pasado 28 de noviembre participó sor Lucía Caram, embajadora del proyecto y representante de la Fundación Santa Clara. Durante el acto, destacó que estas máquinas llegan para recordar en Navidad “que hay personas que necesitan ayuda para cubrir sus necesidades esenciales”, e invitó a quienes acudan al centro comercial para hacer sus compras navideñas a tener también “este gesto solidario”.
La iniciativa solidaria forma parte del programa de Navidad de La Maquinista, que incluye un mercadillo inspirado en los mercados centroeuropeos tradicionales y la pista de hielo natural más grande de Barcelona, situados en el parking exterior del centro comercial.
