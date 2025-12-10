Junts y los Comuns fuerzan a Collboni a debatir sobre el aumento de personas que viven en la calle en Barcelona

Junts y Barcelona en Comú han forzado la convocatoria de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Barcelona para "abordar el fracaso de la gestión del sinhogarismo del gobierno municipal" del alcalde Jaume Collboni. Ambos partidos de la oposición han registrado una petición formal conjunta de pleno extraordinario este miércoles, después de que se haya dado a conocer el último recuento de la fundación Arrels, que cifra en 1.982 las personas que duermen a la intemperie en las calles de Barcelona, un 43% más que las que registró hace dos años.

Collboni tiene que convocar el pleno extraordinario porque Junts y los Comuns suman los votos suficientes para forzarlo. Los dos grupos quieren que se debata un plan de acción contra el sinhogarismo dotado con 60 millones de euros que incorpore un centro de baja exigencia a cada distrito de la ciudad y el refuerzo del programa Housing First, entre otra medidas.

La proposición que los dos grupos quieren que se debata y se someta a votación también incluye "constatar el fracaso de la gestión del alcalde Jaume Collboni y su gobierno en cuanto a la situación del sinhogarismo en la ciudad". Para Junts y los Comuns, la acción del gobierno del PSC al respecto está "marcada por la inacción y la incapacidad de ofrecer respuestas adecuadas al crecimiento del número de personas que duermen al raso".