Los Mossos devuelven a un músico tres arcos de violonchelo valorados en más de 13.000 euros

Los Mossos d'Esquadra han recuperado en Barcelona tres arcos de violonchelo valorados en 13.400 euros que un músico profesional había perdido o le habían sustraído a bordo de un tren AVE, según ha informado la policía catalana ha informado través de sus redes sociales oficiales, donde también han publicado una imagen de los agentes junto al dueño del material.

Según detallan los Mossos, los arcos fueron localizados en la oficina de objetos perdidos de Renfe en Barcelona. Tras verificar la propiedad, los agentes han podido entregar el material al artista poco antes de que este emprendiera un viaje a Suiza, donde tiene programados varios conciertos.

Los arcos de violonchelo son las varillas con las que se toca el instrumento y se caracterizan por ser muy delicados y costosos.