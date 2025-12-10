Llega a Barcelona una de las cadenas de gangas más populares de Europa: abrirá una megatienda en primavera

La cadena británica de moda y artículos para el hogar a precios reducidos TK Maxx entrará por primera vez en el mercado español la próxima primavera de 2026 con la apertura de una gran tienda en el centro comercial Diagonal Mar de Barcelona. Será el primer establecimiento del grupo TJX Companies en España, que ha iniciado su estrategia de expansión en el país.

El 'outlet' contará con más de 2.100 metros cuadrados y ocupará uno de los locales más grandes del centro comercial barcelonés.

La propuesta de TK Maxx consiste en ofrecer artículos de distintas marcas de moda femenina, masculina e infantil, así como calzado, bolsos, productos de belleza y artículos para el hogar, con la particularidad de que se venden a precios reducidos y fuera de temporada, con descuentos de hasta el 60% sobre el precio recomendado, y con novedades constantes en su oferta.

Su primera tienda se inauguró en Reino Unido en 1994 y actualmente cuenta con 740 establecimientos repartidos entre diversos países, y ahora llega a la capital catalana.

“Estamos entusiasmados de poder ofrecer también este concepto en España”, ha señalado Deborah Dolce, directora de marketing del grupo, quien ha confirmado la intención de continuar creciendo en el mercado español.