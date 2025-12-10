La librería Sant Jordi del Gòtic de Barcelona reabre tras su milagroso rescate

Hace justo un año el barrio Gòtic de Barcelona vivía un doble duelo: tanto por la muerte del carismático librero Josep Morales Monroig, como por el anuncio del cierre de su querida librería Sant Jordi en plena calle de Ferran. Su pareja, Cristina Riera, liquidaba género y los barceloneses se volcaron en comprar ejemplares como despedida a ese establecimiento del siglo XIX, que se había convertido en comercio cultural en 1983. Lo más normal es que el local hubiera sido engullido por el parque temático-turístico de la zona, pero el empresario Rafa Serra se cruzó en su camino y decidió jugársela por segunda vez --ya había 'rescatado' otra librería-- para preservarla. Este miércoles, la Sant Jordi ha vuelto a latir en medio de una cálida bienvenida por parte de vecinos y clientes que han querido aplaudir el pequeño milagro.

La nueva etapa, como explicó este diario, supone ampliar miras para que el negocio sea "sostenible" económicamente. Por un lado yendo más allá de su especialización en libros de fotografía, arte, diseño e ilustración, al agregar novela actual, así como literatura relacionada con autores e historias de Barcelona --como la obra de Mercè Rodoreda--, que puedan funcionar como "recuerdos" de calidad para el viajero que transita la calle. Pero sobre todo se diferencia por incorporar al fondo un espacio de degustación gastronómica, que antaño ya tuvo ese uso, dados los hallazgos de antiguas cocinas que afloraron durante la rehabilitación de la trastienda. Allí despacharán platillos y tentempiés como reclamo añadido.

Ambiente a las puertas de la librería Sant Jordi, recién reabierta en la calle de Ferran. / Manu Mitru / EPC

Se trata de un coqueto espacio, muy íntimo, donde el tíquet medio para comer rondará los 25 euros (, y con suerte impulsará alguna compra de sus estanterías. Pero además, como ha destacado esta tarde Serra, el ayuntamiento les ha autorizado la actividad de "cultura viva", lo que supone albergar al menos 40 actos culturales al año, que abarcarán desde presentaciones de libros a cenas-debate y clubs de lectura, entre otros, ha relatado Serra.

Experiencia previa y "buena señal"

El empresario que ha dado nueva vida a este espacio --cerrado desde el pasado febrero por obras y trámites burocráticos-- está al frente de la agencia de viajes Temps d'Oci y los hoteles Salat'SHH (con varios establecimientos en la Costa Brava), pero tiene experiencia en la materia porque ya reactivó otra librería, L'Espai Quera, con una propuesta similar. Para la parte gastronómica se ha aliado con la Bodega La Palma, cuyo equipo de cocina elaborará platillos de cocina catalana que se rematarán en el espacio de degustación, que cuenta con un horno Josper.

Decenas de vecinos han acudido esta tarde al estreno, que ha sido apadrinado por los escritores Carlota Gurt y Jaume Clotet, que próximamente protagonizarán presentaciones de sus últimas obras. Gurt ha alabado que Serra sea un "empresario temerario", y se haya atrevido a resucitar la librería, que podría haber sido "otro tenderete de empanadas o carcasas de móviles". Por lo que aplaude todo lo que está por pasar en la librería, que "invite a venir a la gente".

En la misma línea, Clotet ha argumentado que "esta calle --Ferran-- en un país normal estaría llena de galerías de arte, hoteles y restaurantes, porque conecta el poder político y el Liceu. No es una calle cualquiera". Ha agregado que en París "tendría alquileres gastronómicos y estaría entre las mejores, pero aquí no lo es". "De hecho, aparte de este y un par de comercios más, da bastante pena", ha lamentado, antes de subrayar que la apuesta de Rafa Serra "es una buena señal". "Abrir una librería tiene un valor", ha enfatizado, recordando que para que el histórico establecimiento funcione y se mantenga "hay que venir y comprar libros".

No han faltado tampoco la propia Cristina Riera, feliz por el desenlace, y que tuvo un papel importante al acordar un alquiler asumible que permitía la continuidad del negocio de libros, con sus centenarias estanterías y ese ambiente que la hace única en pleno centro turístico de la ciudad. Tampoco Carlota, que acompañó a Morales tras el mostrador y seguirá en el día a día de la nueva vida de la Sant Jordi. "Yo solo soy el catalizador", ha sentenciado Rafa Serra.