Hallados tres jabalís muertos en una misma tarde en el Vallès en plena alerta por la peste porcina

Tres jabalís muertos han encendido este miércoles las alarmas sanitarias en el Vallès, ya que la aparición de animales fallecidos se considera un indicador clave en la vigilancia de la peste porcina africana. La enfermedad no afecta a las personas, pero representa un riesgo elevado para el sector porcino catalán, uno de los más importantes del país.

Dos de los ejemplares han sido localizados en el mismo tramo de la carretera B-124, entre Sabadell y Castellar del Vallès. El primero ha aparecido a primera hora de la mañana y el segundo a las 15.25 h, a escasos metros del anterior. Se ha activado el protocolo reforzado de bioseguridad, que contempla la retirada controlada de los animales y la toma de muestras para su análisis. Las actuaciones han obligado a cortar temporalmente uno de los carriles de la vía.

Manu Mitru

Horas después, un tercer jabalí ha sido atropellado en la línea S2 de Ferrocarrils de la Generalitat, pocos minutos antes de las 19 h, en la estación de Cerdanyola Universitat. Según ha informado FGC, el incidente ha alterado la frecuencia de paso de los trenes mientras se aplicaban los protocolos de seguridad y se revisaba el estado de la vía. La frecuencia de paso está alterada porque se están aplicando los protocolos de bioseguridad dictados por Agents Rurals por el brote de peste porcina que se decretó en la zona de Collserola (Barcelona) hace unas semanas. El pasado 2 de diciembre se tuvo que retirar el cuerpo de otro animal que también fue atropellado entre Sant Quirze y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Los Agents Rurals recuerdan que cualquier hallazgo de jabalís debe comunicarse de inmediato al 112 y que no deben manipularse. La detección temprana y la actuación rápida, dicen, son fundamentales para prevenir la propagación del virus y proteger la ganadería local.