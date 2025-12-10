La futura plaza de Sants tendrá un nuevo polémico carril bus-bici

El carril compartido entre el bus y la bici en Via Laietana ya levantó ampollas, pero el Ayuntamiento vuelve a repetir la fórmula en su propuesta para reformar la plaza de Sants.

Con el fin de unificar las dos plazas actuales divididas por el eje viario central en un espacio continuo, se han reconfigurado todo el esquema, de forma que la futura plaza contará con cuatro carriles, dos de subida y dos de bajada, y los ciclistas pasarán a circular por la calzada, compartiendo carril con los autobuses del mismo modo que ya lo hacen en la carretera de Sants.

"Espacio inseguro"

La plataforma Promoció del Transport Públic, que ya ha adelantado que presentará alegaciones, afirma que el carril compartido "generará un espacio inseguro que la mayoría de ciclistas no utilizará". Circular junto con los autobuses "genera un efecto muro, presión aerodinámica y un entorno acústico y visual intimidante", según la plataforma. Además de restar garantías a los ciclos, la entidad afirma que el propio bus verá reducida su velocidad de paso, ya que el proyecto cambia de lugar su terminal al alargar su trayecto hasta Badal.

Este nuevo carril bus-bici sería el cuarto en Barcelona. El carril compartido entre el bus y la bici de Creu Coberta y Sants fue el primero en proponerse en la ciudad en 2020. Se planteó como una prueba piloto que ha quedado como definitiva desde entonces. La reforma de la plaza de Sants representaría en realidad dar una continuidad a esta fórmula en este emplazamiento.

Nuevos carriles compartidos

Después llegó el de bajada de Pi i Maragall y el recientemente incorporado en Via Laietana. "No nos imaginábamos que esta alternativa podría plantearse en la plaza de Sants. Debemos estar alerta por si esta fórmula aparece en otros nuevos proyectos", señala desde la PTP Pol Méndez.

La solución adoptada en el caso de plaza de Sants es la menos justificable para la entidad. "Así como el de Via Laietana tiene como principal explicación que se intentaba evitar restar 20 centímetros a la acera, en la plaza de Sants hay espacio más que suficiente para un carril segregado para la bicicleta", asegura Méndez. Los defensores de la bicicleta insisten que cada tipo de movilidad debe tener su espacio segregado para asegurar el óptimo funcionamiento y seguridad de cada modo de transporte.