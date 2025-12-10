ERC responde a la oferta de Albiol y propone tres condiciones a cambio de su voto a favor de los presupuestos de Badalona

La aprobación inicial de los presupuestos de Badalona para 2026 tiró adelante hace exactamente una semana con el único voto a favor del gobierno del PP. El PSC, como ya había avanzado unos días antes, votó en contra, y ERC se abstuvo. Ante la puerta que cerraban los socialistas (fue la primera vez en el presente mandato en que no votaban a favor), Albiol quiso abrir la ventana de los republicanos: les agradeció la abstención y les aseguró que si realizaban "tres propuestas de inversión y mejora en puntos de la ciudad, que sean realistas", las aceptarían, "para contar con su voto favorable a los presupuestos".

Este miércoles por la mañana, el presidente de ERC Badalona, Àlex Montornès, ha presentado no tres, sino 13 alegaciones a las cuentas municipales. Sin embargo, de todas ellas, y para "recoger el guante ofrecido por el alcalde", los republicanos señalan que hay "un único proyecto imprescindible a cambio del voto favorable". Se trata de iniciar el proceso de expropiación de los terrenos de la antigua Covesa, situados a la entrada del parque de Ca l'Arnús, para evitar la construcción en esa zona de un bloque de pisos. Esta medida deberá ir acompañada de la incorporación de una partida de tres millones de euros y el inicio de conversaciones con el Área Metropolitana de Barcelona para ampliar el parque.

Además, dado que "los pactos presupuestarios entre PSC y PP en años anteriores han tenido un grado de cumplimiento muy bajo", los republicanos añaden dos condiciones más que el gobierno Albiol debería cumplir antes de la votación definitiva de los presupuestos. Dos propuestas que, indica ERC, "ya están trabajadas y consensuadas en la ciudad". Por un lado, la aprobación de la cesión de los terrenos del CAP Sant Crist a la Generalitat de Catalunya; un proceso ya anunciado pero aún no materializado.

Por otro lado, los republicanos también ponen sobre la mesa como condición para aprobar la hoja de ruta fiscal municipal la aprobación de una propuesta de equiparación salarial para los trabajadores de la televisión y radio municipales, Badalona Comunicació, "con el voto favorable de todos los miembros del Consejo de Administración". En el mes de julio, el gobierno Albiol tumbó una moción al respecto, arguyendo "inviabilidad jurídica", aunque el consistorio ha declarado en diversas ocasiones que el demandado aumento de un 30% en sus salarios es una reivindicación "justa".

Más allá de si el PP hace suyas las propuestas de ERC, el presupuesto municipal será aprobado, ya sea con el apoyo o no de los republicanos, debido a la mayoría absoluta de Albiol en Badalona (18 de 27 asientos en el Pleno).

Trece alegaciones

Más allá de estas tres propuestas, que ERC considera "centrales", los republicanos han presentado diez alegaciones más a las cuentas municipales. Se trata de la creación de nuevas líneas de ayudas al alquiler para jóvenes, personas vulnerables y viviendas tuteladas; el establecimiento de un fondo de realojamiento de emergencia; el apoyo económico a actividades extraescolares para niños y adolescentes de familias vulnerables; ayudas para colonias de personas con discapacidad; el refuerzo de la plantilla de la Guardia Urbana con diez nuevos agentes; la recuperación del servicio para personas sin hogar en Can Bofí Vell, o la incorporación de personal para intensificar las inspecciones y sanciones a pisos turísticos y alquileres de temporada irregulares, entre otras.