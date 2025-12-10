Pillado 'in fraganti' un pirómano tras incendiar varios contenedores y causar daños en vehículos en Barcelona

Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona y de los Mossos d’Esquadra detuvieron el jueves 4 de diciembre a un hombre de 63 años como presunto autor de delitos de incendio y daños contra el patrimonio público. Según han informado fuentes municipales, el arresto se produjo cuando el individuo fue sorprendido 'in fraganti' mientras provocaba un incendio de grandes dimensiones en el distrito de Nou Barris.

Tal y como ha informado el ayuntamiento, los investigadores habían activado un dispositivo de vigilancia para localizar al hombre, identificado semanas antes por su presencia reiterada en zonas donde se habían producido incendios de contenedores. Finalmente, durante la tarde del 4 de diciembre, los agentes localizaron al sospechoso en el paseo de Valldaura y observaron cómo encendía dos contenedores adjacentes, lo que provocó un incendio que afectó a varios vehículos que estaban aparcados en la zona.

Durante el registro posterior, la policía le incautó diferentes objetos vinculados con la comisión de incendios: un envoltorio de papel de aluminio con pastillas de parafina incendiarias, un mechero y una mascarilla.

El detenido habría actuado siempre con un mismo patrón: aprovechaba el momento de tirar la basura, vigilaba el entorno y se acercaba a contenedores de papel y cartón para comprobar que estuvieran llenos. Para iniciar el fuego utilizaba pastillas de parafina y se marchaba en cuanto empezaba a aparecer humo.

Además del incendio en el que fue sorprendido, la investigación atribuye al hombre tres incendios más, y los investigadores continúan trabajando para determinar si puede estar relacionado también con otros hechos, ya que en los últimos meses se ha detectado un aumento de incendios de contenedores en los distritos de Horta-Guinardó, Gràcia y Sarrià-Sant Gervasi.

De hecho, la policía estima que el detenido podría estar vinculado a una treintena de incendios similares ocurridos en los últimos tres meses, aunque estos aún deben confirmarse mediante la investigación.

Los daños ocasionados en los incidentes ya atribuidos superan los 2.500 euros.

El detenido, que cuenta con dos antecedentes policiales, fue puesto a disposición judicial el 7 de diciembre de 2025.