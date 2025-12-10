El conflicto laboral en la Guardia Urbana de L'Hospitalet se aboca a su fin, a la espera de la aprobación de los presupuestos

La plantilla de la Guardia Urbana y el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) han alcanzado, tras semanas sumergidos en negociaciones, un acuerdo para establecer un nuevo convenio laboral que implica mejoras salariales para los agentes. El acuerdo fue votado por la asamblea de la plantilla policial hospitalense, que reubricó el pacto con un 90% de votos a favor. Con todo, la subida salarial está condicionada a, primero, recibir el 'ok' de la interventora municipal y, luego, a la aprobación de los presupuestos municipales para 2026.

Una cuestión, ésta última, que de momento está en juego. El gobierno local del PSC está en minoría y necesita de la abstención o el voto a favor de, al menos, un concejal de la oposición. Sin embargo, todos los grupos han señalado que, por ahora, votarán en contra de los mismos. Incluidos los Comuns, partido que permitió que prosperasen las cuentas municipales para 2024 y 2025, pero cuyo portavoz, Manuel Domínguez, ha reprochado ahora al ejecutivo hospitalense que las negociaciones sobre los presupuestos "empezaron muy tarde" y que la respuesta a las demandas planteadas desde su formación "no ha sido satisfactoria".

En el caso de que la interventora validara el acuerdo, pero el Pleno municipal no aprobara los presupuestos y se tuvieran que prorrogar los de 2025, fuentes municipales explican que todavía quedaría la posibilidad de que el incremento salarial se incorporase más adelante a través de una modificación presupuestaria, pero destacan que sería una vía "más larga y laboriosa". Las mismas fuentes confían en que este escenario no se producirá y en que la inclusión de las partidas que sustentan el nuevo convenio con la Guardia Urbana, además de otras cuestiones, favorezcan la abstención o el voto favorable de alguno de los grupos.

Hace ya casi una década que las relaciones entre la Guardia Urbana y el ayuntamiento son tortuosas. En el pasado mandato, las protestas de la plantilla llegaron incluso a paralizar un Pleno municipal. Así, desde hace nueve años, ambas partes tenían pendiente firmar un nuevo convenio laboral. El pacto fija un incremento estable de alrededor de 2.100 euros brutos anuales por agente, fruto de la actualización dels complementos y el refuerzo del plus incompatibilidad, además de la creación de un nuevo complemento de gestió policial y tecnológica vinculado al uso de herramientas digitales y a la elaboración de atestados.

A esta parte fija se suma una paga variable por objetivos de absentismo que podrá alcanzar hasta 3.000 euros brutos al año por persona, condicionada a que el índice global de bajas no supere el 15% de la plantilla y a que cada agente no encadene más de tres días de indisposición anual sin penalización. En la práctica, si se cumplen los objetivos fijados, la mejora potencial para un agente de la escala básica podría situarse en torno a 5.000 euros brutos anuales adicionales, combinando la subida fija y la parte de productividad.

"Una nueva etapa"

El portavoz del sindicato SPL-CM, Juanjo Torán, celebra que se haya llegado a un acuerdo tras casi 10 años sin renovar el convenio. Remarca que en una sola negociación es "imposible" recuperar esa década de actualización de las condiciones laborales, pero incide en que valoran el acuerdo de forma positiva y confían en que sirva como "punto de inflexión" de cara al inicio de "una nueva etapa" en las relaciones entre gobierno local y plantilla de la policía hospitalense.

El acuerdo recibió el apoyo de casi el 90% de la plantilla, con 222 votos a favor, 24 en contra y cuatro abstenciones. Tras ello, el nuevo convenio llegó a la mesa general de funcionarios del ayuntamiento, donde el pacto también fue aprobado gracias a los votos del SPL-CME y de UGT. En esta ocasión, la Intersindical se abstuvo y CCOO votó en contra argumentando, tal y como recoge rl diario 'l'Estaca', que buscaron priorizar la aprobación del convenio de toda la plantilla municipal del consistorio, ahora paralizado.

Así, pese a remarcar que este nuevo convenio es un paso importante, Torán destaca que, tras la aprobación del convenio por parte de la plantilla, ya han pedido una nueva reunión con el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, porque "el dinero no lo es todo" y desde el sindicato reclaman también que su trabajo "sea reconocido". Habla de aumento del número de efectivos, de inversión en equipamientos y tecnología, de vehículos nuevos o de dejar de hacer actas con papel de calca. "Sólo tenemos una grúa para toda la ciudad", ejemplifica Juanjo Torán. Advierte también el líder sindical que a principios de los 90, y como L'Hospitalet era una de las sedes olímpicas de los Juegos de Barcelona'92, entraron 150 nuevos agentes, muchos de los cuales empiezan ahora a jubilarse, por lo que serán necesarios esfuerzos extraordinarios para que la plantilla no sólo no disminuya, sino que aumente, como reclaman.

Meses de conflicto enquistado

Desde un inicio, el consistorio ha condicionado buena parte de las mismas a una bajada del absentismo laboral, que, tal y como reflejaba un informe interno, durante el pasado verano estuvo entre el 24% y el 35%.

La colisión con la Guardia Urbana derivó, a principios de septiembre, en protestas de la plantilla del cuerpo de policía local, que dejó de apuntarse a horas extra como medida de presión para que el gobierno municipal cambiara su propuesta inicial. Una situación que dejó varios fines de semana casi sin patrullas de la Urbana y con la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana con los Mossos d'Esquadra.

Los sindicatos dejaron a un lado la protesta el pasado 22 de septiembre a la espera de retomar las negociaciones. A su vez, el ejecutivo local ya había advertido de que no se sentaría a hablar mientras el cuerpo mantuviera acciones de protesta.

Tras la crisis a principios de septiembre en el cuerpo de policía local, el consistorio hospitalense llegó a celebrar un Pleno extraordinario en materia de seguridad convocado por los grupos de ERC y PP, pero ninguno de los ocho puntos del orden del día prosperó, por lo que la oposición no logró la reprobación que buscaba contra las políticas de seguridad del consistorio. Eso sí, pero a lo largo de la sesión y pese a las diferencias, las distintas formaciones, incluido el PSC, sí que reconocieron el aumento de la delincuencia y la sensación de inseguridad que sufren los vecinos.