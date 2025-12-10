Chefs con Estrella Michelín y estudiantes de Barcelona preparan 1.500 menús solidarios de Navidad

Once chefs de Barcelona, varios de ellos con Estrella Michelin, y alumnado del Institut de Gastronomia i Restauració de Barcelona han participado este miércoles en la elaboración de un menú solidario impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y Provacuno, la Interprofesional de la Carne de Vacuno de España. En total, se han preparado 1.500 raciones que se distribuirán en comedores de seis entidades sociales que atienden a personas en situación de vulnerabilidad.

Según ha informado el ayuntamiento este miércoles, la acción se enmarca en la campaña municipal “Barcelona, el cor de Nadal” y cumple su tercer año consecutivo en la capital catalana. Como plato principal, los chefs han cocinado el tradicional fricandó de ternera, un clásico de la gastronomía catalana.

En esta edición han participado los chefs con Estrella Michelin Paco Pérez, Joel Castanyé, Hermanos Torres, Juanlu Fernández, Paco Méndez y Albert Raurich, además de Takeshi Somekawa, Ada Parellada, Elena Cerezo, Carlota Claver, Naoyuki Haginoya y Takanori Osawa.

La gran novedad de este año ha sido la incorporación activa del alumnado del Institut de Gastronomia i Restauració de Barcelona, un centro público que forma profesionales del sector de la hostelería. Los estudiantes han elaborado los entrantes, el primer plato y los postres. Los ingredientes proceden de la red de mercados municipales, gracias a la colaboración del Institut de Mercats Municipals de Barcelona (IMMB). Además, el Institut dels Aliments de Barcelona (IAB) ha participado aportando el pan elaborado en su curso de especialización en horno y pastelería artesanal.

El alcalde Jaume Collboni ha visitado a los participantes y ha agradecido a Provacuno “la capacidad de sumar el talento de la ciudad y del país” y ha subrayado la importancia de realizar la iniciativa en el Institut de Gastronomia i Restauració de Barcelona, que se ha incorporado recientemente a la red pública de formación profesional.

“El sector de la restauración necesita buenos profesionales y este instituto ofrece oportunidades independientemente del nivel de renta”, ha señalado. Collboni ha destacado también el valor de cocinar junto al alumnado con productos de proximidad adquiridos en los mercados municipales.