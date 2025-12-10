El mítico restaurante del Raval de Barcelona que ha vuelto a cerrar las puertas: llevaba cerrado desde la pandemia

Durante la pandemia, muchos negocios históricos se vieron obligados a poner fin a décadas de trabajo y cerrar sus puertas para no caer en la ruina, como es el caso del restaurante Segarra, situado en el Raval de Barcelona.

La reapertura de locales con solera

Pero ahora el barrio está de celebración, porque el emblemático local, que se encuentra entre las calles del Pintor Fortuny y Xuclà, ha vuelto a levantar su persiana gracias al Grup Confiteria.

Esta empresa está especializada en recuperar establecimientos con solera (locales destacados por su antigüedad, pero también por mantenerse fieles a la tradición del lugar) de Barcelona.

De ahora en adelante, el local se llamará Bodega Segarra, y estará dirigida por Lito Baldovinos y Enric Rebordosa.

Bienvenida en redes sociales

Para anunciar su inauguración, el nuevo restaurante ha publicado en su perfil de Instagram una fotografía del lugar, anunciando que ahí es “donde la historia se encuentra con el nuevo sabor”.

“El Segarra vuelve a abrir sus puertas con un interior renovado que conserva el alma de siempre. Platillos clásicos con un toque moderno y una placita con siglos de historia [en referencia a la plaza dels Gats] como escenario. Gracias por compartir la ilusión de este nuevo capítulo”, concluye la publicación.

Según explica el mismo restaurante en otra de sus publicaciones, la carta es “corta, afable y pensada para que todo el mundo pueda encontrar algo que le resulte familiar”. Por eso, su especialidad son la tapas informales, aquellas que se comparten.

Entre los mejores platos destacan el gran buñuelo de bacalao con alioli, el canelón asado o la chistorra de Sagarra con yema.

El motivo por el que el Segarra del Raval cerró

Pero, ¿quién se encargaba de dar vida al Segarra antes de que llegara el Grup Confiteria? Pues el restaurante estaba encabezado por Álex Segarra e Isabel Pressegué.

Los jefes del negocio se vieron oblligados a cerrar sus puertas porque la propiedad del local no les concedió una moratoria de alquiler durante la pandemia.

Cabe destacar que, entre el Segarra del Raval y la Bodega Segarra, en 2023 el chef Sergi de Meià convirtió el local en El Banquet, hasta el verano pasado.

Más de 20 vidas nuevas

Este no es el único local histórico al que Grup Confiteria le ha dado una segunda vida: la empresa ya suma a su lista unos veinte bares y restaurantes que estaban a punto de cerrar o ya habían cerrado.

Recientemente, lo han hecho con el Mundial Bar y La Font del Gat, pero también dirigen La Confiteria, Paradiso (reconocida como 'mejor confitería del mundo' en 2022), El Café del Centre 1873, Stravinsky, Focaccia, el bar Muy Buenas, Monk, Bonavista, Cèntric, Molina, Betlem, Ultramarinos Marín, Maravillas, Bolero Bar, Balius, Stravinsky Parfumerie y Bar Michigan.

La lista no se cierra, porque el grupo ya está trabajando para hacer funcionar de nuevo el bar Funicular, también emblemático, en la calle Girona con Consell de Cent.