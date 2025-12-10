Barcelona rechaza reforzar la seguridad alrededor del Camp Nou y señala que los problemas ocurren dentro del estadio

El teniente de alcalde de Prevención, Seguridad, Convivencia y Régimen Interior del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha considerado este miércoles que los problemas de seguridad tras el regreso al Spotify Camp Nou "no han tenido especial incidencia" y "se han creado en el interior del estadio", no en el exterior.

"Por descontado, continuamos estando encima", ha añadido el teniente de alcalde en respuesta a un ruego de Junts per Catalunya para que el gobierno municipal active, de manera inmediata, un dispositivo reforzado de seguridad y movilidad en el entorno del Spotify Camp Nou durante los días de partido, ruego que ha sido rechazado por la mayoría de la comisión.

Batlle ha asegurado que en las primeras semanas de retorno de la actividad deportiva al estadio del FC Barcelona han funcionado, tanto el plan de movilidad sostenible en el Espai Barça, como los dispositivos de servicio para los partidos de fútbol que gestionan la organización del tráfico, el estacionamiento, los horarios y la distribución de efectivos, competencia estricta de la Guardia Urbana.

"Los temas de orden público son una responsabilidad de Mossos y, por descontado, la Guardia Urbana está siempre a disposición de reforzar los elementos que se nos pida", ha querido aclarar el teniente de alcalde

En relación a la seguridad en el interior del estadio, Albert Batlle ha destacado que, como el acompañamiento de los equipos, es "competencia Mossos", si bien estos, la Guardia Urbana y los servicios de seguridad del club trabajan "en coordinación".

El presidente del grupo de Junts, Jordi Martí, ha señalado las quejas del vecindario por los problemas de inseguridad provocados por las "aficiones violentas" y ha puesto como ejemplo los incidentes de este martes en el interior del Camp Nou "con lanzamientos de bengalas y agresiones" durante el partido entre el Barça y el Eintracht y ha reclamado el "control de estos grupos radicales".

Junts ha pedido intensificar la presencia de la Guardia Urbana para prevenir situaciones de riesgo y, en concreto, controlar a los grupos radicales próximos al club en el entorno de los Jardines Bacardí, con especial atención a la detección e intervención de armas blancas y bengalas.