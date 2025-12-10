Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peste porcinaTrumpBarçaFiscal GeneralGripeAeropuerto de Barcelona
instagramlinkedin

Homenaje

Barcelona otorgará la Medalla de Oro al periodista y escritor Lluís Permanyer

Muere Lluís Permanyer, más que un cronista, historia de Barcelona

Una placa en Bruc 49 rinde homenaje a Cerdà en el que fue su hogar en el Eixample

El Eixample de antes y el desaparecido, eterno gracias a Efadós y Permanyer

Fotografía de familia en el acto de homenaje a Lluís Permanyer

Fotografía de familia en el acto de homenaje a Lluís Permanyer / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Europa Press

Europa Press

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ayuntamiento de Barcelona otorgará la Medalla de Oro de la ciudad al periodista y escritor barcelonés Lluís Permanyer, fallecido este octubre. El objetivo es reconocer su compromiso con la capital catalana al recoger durante casi 40 años más de 1.200 testimonios sobre la ciudad en un libro, así como por su trayectoria profesional.

Lo ha anunciado este martes el alcalde Jaume Collboni durante el acto de homenaje a Permanyer, que se ha celebrado en el Saló de Cent del consistorio con la presencia de familiares, amigos y compañeros de la profesión, informa en un comunicado el ayuntamiento.

"Barcelona le debe mucho a Lluís Permanyer. La ciudad mejoró gracias a su mirada crítica y detallista. Todos los que queremos la ciudad le debemos parte de nuestra forma de quererla, y para Barcelona ha sido un privilegio contar con él. Permanyer ya es patrimonio de la ciudad", ha dicho Collboni.

Permanyer ya es patrimonio de la ciudad"

Jaume Collboni

— Alcalde de Barcelona

En el acto, el actor Lluís Soler ha recitado dos poemas de Josep Maria Segarra y Joan Salvat-Papasseit, y se han proyectado fragmentos de la entrevista a Permanyer de la serie 'Periodistes. Converses sobre l'ofici', así como diversas fotografías para rendirle homenaje.

Noticias relacionadas y más

Además, se ha presentado su último libro, 'Testimonis de tot el món sobre Barcelona. Edició molt ampliada d'una monumental documentació de vint segles', a cargo del periodista Jordi Amat, cuya obra ha sido editada por el Ayuntamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
  2. La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
  3. Adiós a esta emblemática tienda de turrones de Portal de l'Àngel: casi 200 años de historia
  4. La empresa catalana Cudié, a punto de su 80º aniversario: 'Vendemos 157.000 kilos de catanias al año en 20 países
  5. Huelga de taxistas en Barcelona, hoy en directo: última hora de movilización de Élite Taxi y afectaciones al tráfico
  6. ¿Qué supermercados están abiertos hoy, Día de la Constitución en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de tiendas
  7. Un vecino logra que su ayuntamiento le devuelva dinero por no aplicarle un beneficio fiscal en la tasa de basuras
  8. La prórroga del Verifactu pospone un alud de prejubilaciones y cierres en el comercio de Barcelona

Los Mossos desmantelan una "narcodiscoteca" en Cornellà de Llobregat, detienen al propietario y denuncian a su hija

Los Mossos desmantelan una "narcodiscoteca" en Cornellà de Llobregat, detienen al propietario y denuncian a su hija

Barcelona otorgará la Medalla de Oro al periodista y escritor Lluís Permanyer

Renfe renueva dos escaleras mecánicas de la estación de plaza Catalunya

Renfe renueva dos escaleras mecánicas de la estación de plaza Catalunya

"Estoy harta de que se colapse todo": el drama diario de los conductores en las rondas de Barcelona

Zynap crece más de lo previsto y cierra una segunda ronda de 6 millones en menos de un año

Zynap crece más de lo previsto y cierra una segunda ronda de 6 millones en menos de un año

Barcelona prevé cambios en el proyecto del museo Thyssen en paseo de Gràcia ante las quejas vecinales

Barcelona prevé cambios en el proyecto del museo Thyssen en paseo de Gràcia ante las quejas vecinales

La oposición de Barcelona frena la operación de Collboni para quedarse con el teatro Capitol de la Rambla

La Mina se despide del bar de Paqui, el epicentro de la revuelta de Venus: “Sin ella no habríamos podido”