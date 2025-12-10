Homenaje
Barcelona otorgará la Medalla de Oro al periodista y escritor Lluís Permanyer
Muere Lluís Permanyer, más que un cronista, historia de Barcelona
Una placa en Bruc 49 rinde homenaje a Cerdà en el que fue su hogar en el Eixample
El Eixample de antes y el desaparecido, eterno gracias a Efadós y Permanyer
El Ayuntamiento de Barcelona otorgará la Medalla de Oro de la ciudad al periodista y escritor barcelonés Lluís Permanyer, fallecido este octubre. El objetivo es reconocer su compromiso con la capital catalana al recoger durante casi 40 años más de 1.200 testimonios sobre la ciudad en un libro, así como por su trayectoria profesional.
Lo ha anunciado este martes el alcalde Jaume Collboni durante el acto de homenaje a Permanyer, que se ha celebrado en el Saló de Cent del consistorio con la presencia de familiares, amigos y compañeros de la profesión, informa en un comunicado el ayuntamiento.
"Barcelona le debe mucho a Lluís Permanyer. La ciudad mejoró gracias a su mirada crítica y detallista. Todos los que queremos la ciudad le debemos parte de nuestra forma de quererla, y para Barcelona ha sido un privilegio contar con él. Permanyer ya es patrimonio de la ciudad", ha dicho Collboni.
En el acto, el actor Lluís Soler ha recitado dos poemas de Josep Maria Segarra y Joan Salvat-Papasseit, y se han proyectado fragmentos de la entrevista a Permanyer de la serie 'Periodistes. Converses sobre l'ofici', así como diversas fotografías para rendirle homenaje.
Además, se ha presentado su último libro, 'Testimonis de tot el món sobre Barcelona. Edició molt ampliada d'una monumental documentació de vint segles', a cargo del periodista Jordi Amat, cuya obra ha sido editada por el Ayuntamiento.
