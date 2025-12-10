Barcelona admite que el exceso de público puso en peligro el acto de encendido de luces de Navidad

El Ayuntamiento de Barcelona ha reconocido que el exceso de público que se concentró en el paseo de Gràcia durante la tarde del 22 de noviembre para estrenar el encendido de las luces de Navidad colapsó entradas y salidas en el centro de la ciudad, lo que se ha comprometido a corregir para que no se repitan situaciones de peligro en otros acontecimientos masivos. El teniente de alcalde Albert Batlle ha afirmado este miércoles en la comisión municipal de presidencia que “la afluencia de este año superó cualquier expectativa”, al acudir 46.000 personas al espectáculo convocado por el consistorio y presidido por el alcalde Jaume Collboni. La concentración que abarrotó el tramo que va de plaza Catalunya a la Gran Via generó “situaciones de tensión” y “disfunciones”, ha lamentado el edil. A su vez, ha explicado que mandos de la Guardia Urbana y Protección Civil están convocados este miércoles para “analizar la situación, llevar a cabo las previsiones y los cambios adecuados y “trabajar conjuntamente en protocolos y dispositivos” de seguridad y movilidad ante próximos grandes eventos.

Batlle lo ha manifestado en respuesta a una proposición de ERC, que ha reclamado que se elabore un plan de seguridad sobre aforo y evacuación de personas en actos multitudinarios. Los republicanos han logrado que su petición prospere, con el apoyo del gobierno del PSC y los grupos de Junts, Barcelona en Comú y Vox. El PP se ha abstenido, al juzgarlo inconcreto.

Jordi Coronas (ERC) ha dado fe de los riesgos de los que fue testigo por los embotellamientos que se formaron al llegar y que dificultaron abandonar el paseo de Gràcia y las calles próximas tras el acto. Los demás grupos municipales han coincido en la advertencia. “Si hubiese habido un alud, tendríamos que haber lamentado hechos que no nos gustaría que se produjeran, hubo una aparente falta de previsión suficiente”, ha diagnosticado Coronas, que ha recordado que Barcelona sigue en el nivel cuatro sobre cinco de alerta terrorista. "No pretendo ser alarmista, pero en momentos y circunstacias como estas hay que tener especial cuidado", ha esgrimido.

Medidas de prevención

Por su parte, Batlle ha recalcado que la Guardia Urbana ya redactó un informe preliminar con medidas correctoras la misma noche en que la asistencia al encendido de luces se desbordó. “Trataremos de implementarlas para evitar que en el futuro se produzcan situaciones tan conflictivas como las que se pudieron producir”, ha expresado el concejal.

En todo caso, el teniente de Seguridad ha blandido que, pese a los atascos, “se ajustó el dispositivo” y los problemas “se pudieron resolver afortunadamente sin una afectación mayor” durante la inauguración del alumbrado navideño en Barcelona. “Se ha convertido en un de los actos más significativos y populares de las fiestas de la ciudad”, ha recordado Batlle. “Cada vez vemos más afluencia, no solo de vecinos y vecinas, sino también de visitantes atraídos por la espectacularidad del momento”, ha resaltado el edil, que ha agregado que “hay miles de eventos anualmente en Barcelona y la inmensa mayoría transcurren sin incidencias”.

La propuesta de ERC aboga por estimar la afluencia máxima de público según la amplitud y la longitud de la calle donde se celebra el acontecimiento, así como habilitar vías de evacuación y de distribución para impedir que demasiadas personas se agolpen en un mismo punto. También plantea que se despejen pasadizos transversales y laterales del lugar de reunión para facilitar el paso a vehículos y equipos de emergencia. A su vez, insta a establecer controles de puntos de acceso y sectores delimitados con límite de aforo dentro de la zona de concentración. Además, sugiere organizar salidas escalonadas por sectores tras actos de gran formato, información por señales, megafonía y agentes para dirigir la salida y corte completo al tráfico en calles adyacentes.