La alcaldesa Morales, en el coloquio de EL PERIÓDICO en Viladecans: “Sorprende que en el Pleno con más mujeres de nuestra historia no haya acuerdos para el 8-M”

“Somos pueblo y a su vez somos ciudad”. De este modo resumió la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, la identidad de la ciudad del Baix Llobregat que lidera desde hace poco más de un año durante un coloquio con EL PERIÓDICO este pasado martes. Pueblo porque “nos sentimos como tal: generamos vínculo y comunidad”. Y ciudad porque “tenemos equipamientos de referencia comarcal, como el hospital o el Atrium”, afirmó la edil en uno de los encuentros que la cabecera de Prensa Ibérica organiza con sus comunidades locales para poner en valor las ciudades del área metropolitana de Barcelona.

Ante una treintena de asistentes en un acto celebrado en la sala Modolell del Ayuntamiento, Morales definió como “muy intenso” su primer año de alcaldesa, cargo al que aterrizó cuando llevaba apenas un año dedicado a la política institucional, pero con 25 años de experiencia como técnica en el consistorio de Viladecans. En este tiempo, ha dedicado buena parte de su agenda a conocer a las distintas entidades, asociaciones y empresas de la ciudad con el objetivo de “conocer la ciudad desde dentro para tomar mejores decisiones”.

Como principal cambio en este salto a la primera línea de la política, Morales reconoció que la conciliación “es difícil cuando tu trabajo es liderar el presente y futuro de una ciudad", y reivindicó el hecho de ser la primera alcaldesa de Viladecans: “Los liderazgos femeninos tenemos más capacidad de poner el foco en tema sociales”. Además, apuntó que el hecho de que mujeres lleguen al poder ayuda a que las jóvenes tengan nuevas referentes.

La alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, conserva con el periodista Manuel Arenas durante un coloquio de EL PERIÓDICO. / MANU MITRU

Durante el coloquio, sin embargo, Morales reconoció también que le preocupa el avance de la derecha y la extrema derecha que, aseveró, “en Viladecans son la misma cosa”. “Viladecans es una ciudad obrera, de acogida, donde nos ha costado mucho construirla y lograr los derechos. Perderlos puede ser muy fácil”, dijo la alcaldesa, quien lamentó también que en el Pleno municipal “haya más mujeres que nunca” y, a su vez, sea la primera vez que no hay acuerdos por el 8-M —Día Internacional de la Mujer— o el 25-N —Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer—. “Sorprende que haya grupos [se refería a Vox] que lleguen a negar la violencia machista”. Ante este panorama, Morales remarcó que "hay que seguir confiando en la ciudadanía".

Retos locales y metropolitanos

A lo largo de la charla con el periodista Manuel Arenas, Morales repasó el presente y el futuro de la ciudad. En el marco de la proyección futura, Olga Morales señaló que la gran riqueza de las ciudades "será la salud". "Es un tema que tenemos que poner en el centro de todas las políticas públicas. Esto abarca un ámbito tremendo como la movilidad sostenible o la naturalización de la ciudad. Cuando plantamos árboles baja el CO 2 y también baja la temperatura. Estas actuaciones nos permitirán vivir mejor", remachó.

También tuvieron su papel en la conversación gobernanza del Parc Agrari del Baix Llobregat, las inversiones de la Generalitat y una posible conexión con Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) como relevo al proyecto del 'metro del Delta' como "opción más realista", esgrimió Morales. La alcaldesa explicó que "con la Generalitat vamos de la mano en proyectos como un nuevo Centre d'Atenció Primària (CAP)". Y apuntó a "inversiones pendientes" por parte de la conselleria de Territori.

Concentración contra la tasa de residuos a las puertas del Ayuntamiento de Viladecans. / MANU MITRU

El diálogo también dio lugar a miradas críticas de algunos asistentes, referidas a un "crecimiento insostenible" de la ciudad, dijo un asistente, a un caso de ocupación o a la movilidad en la ciudad. "Soy la primera que hago autocrítica. Hay muchas cuestiones a resolver", admitió Morales, que argumentó que "las obras de Sant Boi nos ayudarán a descongestionar" la movilidad local y que "estamos trabajando con el sector privado para fomentar el ocio para jóvenes de la ciudad".

En esos momentos, decenas de personas se manifestaban ante el Ayuntamiento para mostrar su oposición a la nueva tasa de basuras que deben recaudar los consistorios desde este año. Una concentración que recordó a las que ya se han producido en El Prat de Llobregat o el Vallès, Preguntada al respecto, Morales asumió que "los impuestos nunca son bien recibidos y siempre hay resistencia", pero a su vez mencionó un "periodo de diálogo" con vecinos y entidades críticas y advirtió de mejoras en la recogida de residuos en la ciudad: "Cambiaremos todos los contenedores el año 2026". El broche al acto lo puso Félix Noguera, director general de Prensa Ibérica en Catalunya y Balears. "Si Viladecans es pueblo y ciudad, EL PERIÓDICO somos un poco eso también: un diario nacional con foco en las historias locales que quiere formar parte de comunidades como la de Viladecans", rubricó el responsable.