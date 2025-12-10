El alcalde de Mataró rechaza restringir el padrón para preservar los servicios públicos

El alcalde de Mataró y presidente de la Federación de Municipios de Catalunya (FMC), el socialista David Bote, ha discrepado este miércoles de ciertas voces municipalistas de JxCat que reclaman autonomía local para decidir a quién empadronan, para así preservar los servicios públicos.

En su intervención en un desayuno informativo en Barcelona organizado por New Economy Forum, Bote ha subrayado que "con cambios en el padrón no se resolverán otras problemáticas", como las vinculadas a la seguridad o a la calidad de los servicios públicos.

Así ha reaccionado al ser preguntado por la postura del alcalde de Vic, Albert Castells, de JxCat, que la semana pasada reclamó públicamente que los ayuntamientos puedan decidir a quién empadronan, ante la llegada de numerosas personas sin permiso de trabajo que han "colapsado" los servicios municipales. "A priori no estoy de acuerdo", ha recalcado Bote, que ha destacado que "el padrón es una herramienta de control" necesaria para los ayuntamientos.

El alcalde del PSC ha recriminado a las formaciones de extrema derecha que, ante un fenómeno "complejo" como el de la inmigración, planteen "soluciones sencillas" y sin desarrollar, si bien se ha mostrado partidario de "reconocer" que el paisaje en muchos barrios y ciudades "ha cambiado de manera muy notable" y que eso implica que hay que "reforzar algunos servicios públicos". Bote ha comparado a partidos como Vox o Aliança Catalana con subirse a "una atracción de feria de autos de choque": puede parecer "muy divertido", ha dicho, pero en realidad "no avanzas".

Preocupado por el impacto del "populismo"

Ante el ascenso de la extrema derecha en las encuestas, se ha mostrado "preocupado" por cómo eso "impactará en la gobernabilidad" de los ayuntamientos tras las próximas elecciones municipales y "cómo este populismo impactará en la gestión" del día a día.

Bote ha puesto en valor el "buen clima de diálogo" que hay entre los diferentes consistorios representados en la FMC y ha pedido que "no se pierda esta mirada", porque "el valor de estabilidad es muy importante para hacer avanzar" el mundo local.

Según el alcalde socialista, las fuerzas de extrema derecha no hacen "un planteamiento racional" sobre cómo dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, sino que lanzan "mensajes muy segmentados, a cada vecino le dicen lo que quiere escuchar", y esos mensajes muchas veces acaban resultando "contradictorios".