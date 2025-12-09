Uber lanza un inesperado anzuelo a los taxistas de Barcelona en plena huelga: mitad del seguro gratis si entran en la app

La plataforma Uber planta cara a la gran huelga del taxi de este martes con un golpe de talonario. Frente a las duras acusaciones de Élite Taxi, el sindicato mayoritario, y ante el veto a las VTC que implantaría la nueva ley catalana esta primavera, la multinacional trata de captar taxis para atender los trayectos que soliciten los clientes de la app. Y los seduce en especial con ofertas como la que ha anunciado esta mañana.

"Uber pagará la mitad del seguro a cada nuevo taxista que se incorpore a su plataforma en Barcelona", promete la empresa. Ofrece como "medida de apoyo" al sector un abono directo de 1.500 euros "para reducir el coste de su seguro a todos los nuevos titulares de licencia que se incorporen a la plataforma hasta el 31 de marzo de 2026" y hagan "al menos 250 viajes en los primeros 60 días".

Uber recuerda que es uno de los mayores gastos para los autónomos del volante y que las pólizas se han encarecido mucho en los últimos años. Calcula que hoy cuestan alrededor de los 3.000 euros anuales.

No es el primer cheque que saca de la cartera Uber para seducir a los conductores reglados metropolitanos. Ya ofrecía 300 euros a los que trajeran a la app a un compañero y otros 300 a los que aceptaran publicidad de Uber dentro de su vehículo, algo que según la compañía empezarán a hacer medio centenar de taxistas en las próximas semanas.

La plataforma sostiene que ya tiene a más de 2.000 taxistas que trabajan con su app y que, de estos, "más de 650 han empezado a hacerlo en los últimos diez meses animados por el significativo aumento en sus ganancias". Les promete doblar ingresos e incluso sumar 10.000 euros extra de facturación mensual al poder combinar las peticiones vía app con los viajes solicitados a mano alzada o a través de una radioemisora.

Palo y zanahoria

En paralelo, Uber persigue a Élite Taxi y su líder, Tito Álvarez, por otros canales más formales. La semana pasada llevó al sindicato ante Competència por "boicot" y ahora ha ampliado su denuncia con el paro de este miércoles, "con aviso de piquetes, y la prohibición de que los taxistas asociados a Élite Taxi puedan prestar servicios en plataformas como Uber".