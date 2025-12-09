Sabadell reestructura su gobierno tras la salida de Junts: Farrés busca "optimizar recursos"

El gobierno de Sabadell mueve ficha. De hecho, su alcaldesa. La primera edil, Marta Farrés (PSC), ha anunciado este martes la nueva reestructuración del ejecutivo local que llega tras la salida de Junts per Sabadell del gobierno y que busca consolidar la "estabilidad política". Con esta reorganización, el equipo de gobierno apuesta por la optimización de recursos y la continuidad en las políticas clave para la ciudad, en especial en los ámbitos de la economía, los servicios sociales y el urbanismo. El cambio más significativo, sin embargo, es la desaparición de la quinta tenencia, una decisión que simplifica la estructura del gobierno local, algo que supone un ahorro de 200.000 euros.

La principal novedad es la integración de la Promoción Económica i Proyección de Ciudad dentro del Área de Economía i Servicios Centrales, un movimiento estratégico que coloca a la segunda teniente de alcaldesa, Montse González, al frente de una estructura ampliada y reforzada. González, que hasta ahora gestionaba áreas como Recursos Humanos y Atención Ciudadana, asumirá también la responsabilidad de Comercio, Consumo y Licencias de Actividades, funciones que hasta el momento recaían en una cartera separada.

La reorganización también refuerza la figura de Antoni Rodríguez Galián, quien asumirá nuevas competencias, como las de Turismo i Proyección de Ciudad, que hasta ahora se gestionaban en otro departamento. Rodríguez Galián mantendrá también la gestión de Servicios Económicos y Gestión Tributaria, un área clave en el actual contexto económico.

En cuanto a la jerarquía del gobierno, la estructura de tenientes de alcaldesa se mantiene. Eloi Cortés continuará como primer teniente de alcaldesa y liderará el área de Presidència i Serveis a les Persones, un departamento crucial en la atención a los ciudadanos y la promoción de políticas sociales. Por su parte, Mar Molina, tercera teniente, conservará la dirección del área de Espacio Urbano, Acción Territorial y Participación, mientras que Adrián Hernández, cuarto teniente, se encargará de Urbanismo, Desarrollo Sostenible y Seguridad, con un enfoque en la sostenibilidad y la seguridad ciudadana.

Con esta nueva organización, el equipo de Farrés busca garantizar que la ciudad de Sabadell siga avanzando en los aspectos clave de su desarrollo económico y social, al mismo tiempo que optimiza los recursos humanos y materiales disponibles. La salida de Junts per Sabadell del ejecutivo ha obligado a realizar este ajuste, pero la alcaldesa ha querido transmitir un mensaje de estabilidad, afirmando que “la reorganización es una oportunidad para seguir creciendo como ciudad y para garantizar que todos los servicios siguen funcionando con la máxima eficacia”.

La nueva reestructuración ha generado ya las primeras reacciones políticas en Sabadell. Mientras algunos partidos de la oposición han mostrado su preocupación por los cambios, destacando que la estructura podría estar demasiado centrada en un reducido número de áreas, otros han respaldado la iniciativa, apuntando que la reorganización ofrece una oportunidad para consolidar las líneas de actuación que la ciudad necesita.