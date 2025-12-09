Renfe encarga el mantenimiento de trenes de cercanías a Siemens, Alstom y CAF por 266 millones de euros

Renfe ha adjudicado a Siemens, Alstom y CAF varios contratos para el mantenimiento durante tres años de trenes de cercanías y media distancia por un importe conjunto de 266 millones de euros, según el resultado de la licitación pública consultado por Europa Press.

El volumen total de la flota incorporada en estos contratos asciende a 372 vehículos autopropulsados eléctricos y, si se ejecutan todas las prórrogas previstas por dos años más, el importe global de los contratos alcanzará los 433 millones de euros (IVA incluido).

La licitación se ha estructurado en siete lotes que agrupan distintos modelos de trenes y territorios donde prestan servicio, que han sido adjudicados a las empresas de mantenimiento constituidas en consorcio entre el fabricante de trenes y Renfe, en función de la empresa que fabricó el tren en su momento.

Talleres en Catalunya

De esta forma, Nertus (51% de Siemens y 49% de Renfe) se hará cargo del mantenimiento de 75 vehículos autopropulsados eléctricos de la serie 447, que son trenes de cercanías que fabricaron Bombardier (ahora Alstom), CAF y Siemens, en la base de mantenimiento de Cornellá (Barcelona) y por 59 millones de euros.

La empresa Irvia (51% Alstom y 49% Renfe) asumirá el mantenimiento de otros 40 vehículos de esa misma serie 447, pero en la base de Montcada y Mataró (Barcelona), donde también mantendrá 47 unidades de la serie 465 (el modelo Civia de cercanías), por 64 millones de euros.

Esa sociedad también se hará cargo de mantener 6 vehículos autopropulsados eléctricos de la serie 450 y 12 de la serie 451, ambos cercanías de dos pisos de Alstom, en la base de Vilanova i la Geltrú y por 9 millones de euros.

El último de los contratos que se llevará a cabo en Barcelona lo ejecutará Btren (51% de Alstom y 49% de Renfe), en este caso de 14 vehículos autopropulsados eléctricos de la serie 470 (trenes antiguos de media distancia fabricados entre 1974 y 1985 que se remodelaron a partir de 1993), por 7,5 millones de euros.

En Madrid

En Madrid, concretamente en la base de Atocha, la empresa Actren (51% de CAF y un 49% de Renfe) mantendrá 82 Civia de cercanías (serie 465) por 44,5 millones, así como otros 18 vehículos de media distancia de la serie 449 en Fuencarral y por 14,2 millones de euros.

Finalmente, en las bases de Móstoles y Humanes, una UTE de Actren y Btren se ocuparán de 78 vehículos autopropulsados eléctricos de la serie 446 (cercanías) por 68 millones de euros.