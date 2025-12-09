En la calle Pelai
La patronal de VTC sorprende con una lona gigante en Barcelona durante la huelga del taxi
"Barcelona no puede seguir secuestrada por una minoría", critica el presidente ejecutivo de Unauto, José Manuel Berzal
Huelga de taxis este martes: movilización, afectaciones al tráfico y reacciones
Uber lanza un inesperado anzuelo a los taxistas de Barcelona en plena huelga: mitad del seguro gratis si entran en la app
La patronal del sector de los VTC ha sacado pecho este martes con una acción llamativa en pleno centro de Barcelona, coincidiendo con la jornada de huelga de los taxistas catalanes para empujar la aprobación de la nueva ley catalana, que de facto erradicará los servicios de plataformas como Uber, Cabify y Bolt dentro de la ciudad. Unauto VTC ha colocado una pancarta de 18 metros de alto por 13,2 metros de ancho en la calle Pelai de Barcelona, que conecta con la céntrica plaza Catalunya, con el mensaje "Este podría ser tú último viaje (en una VTC). No lo permitas".
El presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, ha criticado la jornada de paro general y concentración del sector del taxi en Barcelona, convocada por la asociación Élite Taxi: "Barcelona no puede seguir secuestrada por una minoría que presume de dictar leyes". "Ni el Govern ni el Parlament pueden seguir legislando en estas condiciones. El president Illa tiene la oportunidad y la responsabilidad de terminar con esta situación que ya hace demasiados años que dura", ha alertado Berzal.
Unauto ha recordado que la nueva normativa "privará a miles de personas de una opción de movilidad, empeorará la escasez de alternativas de transporte en Barcelona y dejará en el paro a más de 6.000 personas". Asimismo, ha alertado sobre el impacto económico que implicaría la aprobación de la nueva ley: "Con los 72 millones que se van a perder en contribuciones sociales, IVA o impuestos hidrocarburos, se podrían construir 70 centros de atención primaria. O con los 55 millones que pagarán todos los contribuyentes en prestaciones por desempleo, se podría hacer la reforma integral de un intercambiador de Rodalies", ha aputnado Berzal.
Uber también ha salido a la palestra este martes con un golpe de efecto. Ha anunciado una ayuda directa de 1.500 euros, equivalente a la mitad del coste anual del seguro, a todos los titulares de licencias de taxi que se incorporen a su app y atiendan viajes solicitados por sus clientes.
- El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
- Adiós a esta emblemática tienda de turrones de Portal de l'Àngel: casi 200 años de historia
- La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
- La empresa catalana Cudié, a punto de su 80º aniversario: 'Vendemos 157.000 kilos de catanias al año en 20 países
- ¿Qué supermercados están abiertos hoy, Día de la Constitución en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de tiendas
- Huelga de taxistas en Barcelona, hoy en directo: última hora de movilización de Élite Taxi y afectaciones al tráfico
- La prórroga del Verifactu pospone un alud de prejubilaciones y cierres en el comercio de Barcelona
- Los ocupantes del gran asentamiento de Badalona piden una moratoria y la implicación del Govern ante el desalojo