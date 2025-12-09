Los Mossos investigan el robo de más de 30 jamones en el mercado de Badia del Vallès

Los Mossos d'Esquadra investigan un audaz robo ocurrido en la madrugada de este martes en el mercado de Badia del Vallès. Los ladrones han accedido al almacén de Carnes Serrano, un reconocido proveedor de embutidos, y han sustraído entre 30 y 40 perniles de Guijuelo, que estaban destinados a las celebraciones navideñas. Además, se llevaron diversas cajas de embutidos de la misma marca.

El aviso fue dado por la policía local a primeras horas de la mañana, tras detectar la entrada forzada de dos puertas en el almacén. Los ladrones, al parecer, emplearon una furgoneta robada para escapar con el botín. A pesar de la magnitud del robo, la cuantificación exacta del daño aún está pendiente, pero se estima que el valor del producto sustraído es considerable. Fuentes oficiales de los Mossos d'Esquadra han confirmado a este diario que el caso está siendo investigado, aunque aún no se ha detenido a ningún sospechoso.