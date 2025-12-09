Migrantes supervivientes del incendio mortal en una nave ocupada de Badalona piden suspender el desalojo del B9: "No ha cambiado nada"

El día en que se cumplen cinco años del incendio en la nave ocupada del Gorg, en Badalona, que se saldó con seis víctimas mortales, un grupo de migrantes que ocupan el gran asentamiento del B9 (y las entidades sociales que les apoyan) han insistido, durante una rueda de prensa realizada este martes por la mañana, en pedir la suspensión del desalojo del antiguo instituto, tras conocerse la semana pasada que la desocupación es inminente. Los convocantes han querido realizar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del fuego dentro del recinto, ya que aseguran que algunos de los que vivieron la tragedia de la calle Guifré del barrio del Gorg, en 2020, ocupan ahora, cinco años después, el gran asentamiento de Badalona.

Respaldados por las abogadas que llevan el caso así como por representantes de las entidades Badalona Acull, Cepaim, la sección local del Sindicat Socialista d'Habitatge, Regularización Ya, o la Comunidad Negra y Afrodescendiente de Catalunya, los ocupantes del gran asentamiento en que malviven unas 400 personas desde el verano de 2023 han vuelto a pedir una solución habitacional a su situación ante una desocupación que, a tenor del plazo dispuesto por la magistrada, tendrá lugar a pocos días de la Navidad: "Pedimos una alternativa, una solución", han demandado. "Los políticos están para solucionar problemas, no para provocar odio", ha declarado Yunus Rame, uno de los que malviven en el asentamiento.

Minuto de silencio en homenaje a las víctimas del incendio de la nave del Gorg de Badalona, en el quinto aniversario de la tragedia. / Sandra Román

Las naves por las que han ido pasando los supervivientes del Gorg han ido siendo sucesivamente desalojadas con el paso del tiempo. Sin embargo, resulta difícil señalar cuantos de los que ahora ocupan el B9 estuvieron en la nave del Gorg hace cinco años, debido a la alta movilidad de estas personas. Uno de los migrantes que han tomado la palabra, Ibou, ha explicado que él vivió el incendio, "en el que murieron cinco hermanos" y ha recordado que desde que se produjo la tragedia, el 9 de diciembre de 2020, han ido acumulando situaciones de infravivienda en otros asentamientos de la ciudad: "Seguimos viviendo en la misma situación —se ha lamentado Ibou, que actualmente vive en el B9—. Ahora nos amenazan con otro desalojo, pero somos ciudadanos de Badalona". Ibou se refiere al caso de las de las naves ocupadas en las calles Progrés, Alfons XII, o Antoni Bori: "¿Dónde vamos a ir si nos sacan de aquí", se ha preguntado.

Imagen del interior del B9, donde este martes por la mañana se ha realizado un homenaje a las seis víctimas del incendio de una nave ocupada en el Gorg, en 2020. / Sandra Román

Los ocupantes lamentan que viven inmersos en un bucle de desigualdad en el que no consiguen papeles porque no tienen trabajo, y viceversa, y denuncian que son víctimas de "racismo habitacional", dado que no pueden conseguir un alquiler por el color de su piel, ha declarado Lamine Sarr, del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes. De hecho, no consideran que las seis muertes que dejó el incendio fuesen "fortuitas", sino que, aseguran, fueron "provocadas por el sistema". En esta línea, critican que el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, "estigmatice" a los que ocupan el recinto, de quienes ha asegurado en repetidas veces que en su mayoría se trata de "delincuentes". "Albiol nos sigue insultando, somos personas como él, no somos salvajes", ha señalado Yunus Rame.

Riesgo de incendio en el B9

La resolución judicial que autoriza el desalojo, firmada el pasado jueves y que describe el B9 como un "auténtico poblado de miseria", indica el "riesgo evidente" para la seguridad de los ocupantes y "para los edificios del entorno", con relación a un posible incendio, que podría ocasionarse por la "existencia de bombonas de butano que improvisan una cocina" o por el hecho de tener pinchada la conexión eléctrica. Asimismo, el auto señala que la degradación del asentamiento "provoca una situación cada vez más descontrolada, con un elevado riesgo de problemas sociales, de salud y de convivencia (que fácilmente pueden derivar en violencia y criminalidad)".

En declaraciones recogidas por la Agència Catalana de Notícies, el alcalde Albiol se ha limitado a comentar, al respecto del próximo desalojo, que el Ayuntamiento "cumplirá con aquello que dice la interlocutoria, como no puede ser de otra manera". En este sentido, el auto señala que el consistorio deberá seguir "el protocolo de asistencia para las personas sin techo de los servicios municipales". Entidades sociales como Badalona Acull temen que esta asistencia se reduzca a la posibilidad de pasar una noche en el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).